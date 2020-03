Kammer-Appell

Präses: „Führungsstärke zeigen“

+ Appelliert: Handelskammer Präses Janina Marahrens-Hashagen. Foto: PUSCH/HANDELSKAMMER

Bremen – „Gemeinsam durch die Krise“ – unter diesem Motto hat Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen am Freitag einen Appell an die Unternehmen im Land Bremen gerichtet. Sie rief die Bremer Unternehmer dazu auf, alle Mittel und Wege zu nutzen, um Firmen und Belegschaften gut durch die Corona-Krise zu bringen. „Jetzt ist die Zeit, zusammenzustehen“, heißt es in dem schriftlichen Appell.