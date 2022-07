Kajenbummel vor Windjammern in Bremerhaven

Von: Jörg Esser

„Zweiter Heimathafen“: Die „Dar Mlodziezy“ aus Danzig steuert keinen Hafen außerhalb Polens so oft an wie Bremerhaven. © Herbert Böhm

Der Countdown läuft. Am 17. August beginnen die „Maritimen Tage“ in Bremerhaven. Mit dabei sind Windjammer, Großsegler, Freibeuter, Ben Zucker und Sarah Connor.

Bremerhaven – Schiffstörns auf stolzen Großseglern, Live-Musik auf drei Bühnen, Freibeuterdorf, Wein-Deck, Street-Food-Festival und dazu ein Höhenfeuerwerk – das alles steht auf dem Programm der „Maritimen Tage 2022“ vom 17. bis 21. August in Bremerhaven. Die werden unter anderem als „kleines Hafenfest für Sehleute und Seeleute“ vermarktet. Und als „Stadtfest mit überregionaler Ausstrahlung“.

Rund 70 Schiffe aus diversen Ländern machen in der Seestadt fest – Segel-, Motor- und Dampfschiffe. Der Trip über die Festmeile wird zum Kajenbummel vor Windjammern. Und womöglich zur Stippvisite auf den Großseglern. „Open Ship gehört für die meisten Schiffe zum kostenfreien Angebot“, sagt Dr. Ralf Meyer, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“. Und listet sogleich „glanzvolle Namen“ auf. So werde mit dem Flaggschiff „Alexander von Humboldt II“ die „grüne Lady“ wieder in ihrem Heimathafen liegen.

Auf der anderen Hafenseite ist der imposante schwedische Dreimaster „Götheborg“, das Replikat eines 1738 gebauten Handelsschiffes, zu besichtigen. Ebenfalls in die Seestadt kommt mit der portugiesischen „Pascual Flores“ ein ehemaliger Frachtensegler, der nach mehrfachem Eignerwechsel in seiner Heimatstadt Torrevieja restauriert wurde. Auch der 108 Meter lange Dreimaster „Dar Modziezy“, der im November 1981 in Danzig vom Stapel lief, steuert Bremerhaven an. An Bord sind rund 200 junge Offiziersanwärter der polnischen Handelsmarine, die an der Maritimen Universität Gdynia studieren. Mit rund 50 Anläufen seit 1982 sei Bremerhaven der am häufigsten besuchte Hafen außerhalb Polens der „Dar Mlodziezy“. „Wir sind praktisch der zweite Heimathafen“, sagt Meyer.

Stammgast „Dar Mlodziezy“ aus Danzig

Zur schwimmenden Gästeschar zählen auch die „Gesine von Papenburg“, der Nachbau eines typischen ostfriesischen Frachtschiffes aus dem 18. Jahrhundert, der Elsflether Dreimast-Gaffelschoner „Großherzogin Elisabeth“, die Gaffelketsch „Verandering“ und die Hansekogge „Ubena von Bremen“. Übrigens: Diverse Schiffe bieten während der „Maritimen Tage“ auch Schiffstörns an.

Zurück an Land: Das Freibeuterdorf zieht wieder auf die Grünfläche am Deutschen Schifffahrtsmuseum. Street-Food mit Leckereien aus aller Welt wird es auf der Rasenfläche im Lloyd-Dock geben. Das Wein-Deck steht auf dem Lloyd-Platz. Insgesamt werden auf dem Festgelände hinter dem Weserdeich laut Meyer rund 180 Stände aufgebaut. Zu einem „Glanzpunkt des bunten Treibens“ rund um den Alten und Neuen Hafen soll das Höhenfeuerwerk am Sonnabendabend (23 Uhr) werden.

„Afterburner“, „Sweety Glitter“, „Klaus und Klaus“

Und schließlich gibt es rund um die Uhr Live-Musik. So treten unter anderem Ben Zucker (Donnerstag, 18. August, 20 Uhr), „Jupiter Jones“ (Freitag, 19. August, 21.30 Uhr), und Sarah Connor (Sonnabend, 20. August, 20 Uhr) auf der Bühne an der Seebäderkaje auf. Mit dabei in Bremerhaven sind auf den anderen beiden Bühnen unter anderem Popsänger Laith Al-Deen (Donnerstag, 21 Uhr), die fünf Glamour-Hippies von „Sweety Glitter and The Sweethearts“ (Sonnabend, 20 Uhr), die Partyband „Afterburner“ (Sonnabend, 22.30 Uhr) sowie die Schunkelsänger und Nordseeküsten-Urgesteine „Klaus und Klaus“ (Sonntag, 15 Uhr).

Die „Maritimen Tage“ im Alten und Neuen Hafen Bremerhavens haben am Mittwoch und Donnerstag, 17. und 18. August, von 11 Uhr bis Mitternacht, am Freitag, 19. August, von 11 bis 1 Uhr, am Sonnabend, 20. August, von 11 bis 2 Uhr und am Sonntag, 21. August, von 11 bis 22 Uhr geöffnet.