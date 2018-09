Äthiopische Ordensschwestern in Osterholz

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Coffee to go“, auf die Schnelle und nebenher mal eben heruntergespült? Im Kaffeeland Äthiopien vollkommen undenkbar, sagt Daniel Meier vom Katholischen Gemeindeverband in Bremen. Der afrikanische Staat gilt als Ursprungsland des Kaffees, der seinen Namen von der äthiopischen Provinz Kaffa hat. Im Oktober beginnt die Erntezeit. Vorher aber kommt Besuch aus Äthiopien in die traditionsreiche Kaffeehandelsstadt Bremen. Das Thema: Kaffee, was sonst.

Die äthiopischen Ordensschwestern Kidist Habtegiorgies Woldemariam und Askalemariam Karlo sind Gäste der katholischen Kirchengemeinde St. Raphael. Erwartet werden sie am Mittwoch, 26. September. Um 9.15 Uhr feiern die Äthiopierinnen zunächst den Gottesdienst in der Kirche St. Thomas (Grenzwehr 61, Osterholz) mit – und erzählen beim anschließenden Frühstück dann von ihrer Arbeit im Südwesten Äthiopiens.

In dem afrikanischen Land wird das Kaffeetrinken zelebriert. Und so wird eben auch der Kaffee im Rahmen des Besuchs zur Sprache kommen. Denn die Ordensschwestern laden ab 16 Uhr im Gemeindezentrum St. Thomas zur traditionellen äthiopischen Kaffeezeremonie ein, bei der der Kaffee frisch geröstet, gemahlen, aufgegossen und dann getrunken wird.

Bei der Zeremonie, so Meier, wird „zunächst eine Schale mit Kaffeebohnen herumgereicht, damit alle Gäste den Duft genießen“ können. Und dann? Dann das: „Es wird ein wenig Kohle entzündet und Weihrauch darauf gestreut. Mit dem Duft des Weihrauchs wird die Feierlichkeit der Zeremonie betont. Der Kaffee wird – ohne abzusetzen – in einem Guss in alle Tassen gefüllt. Bei der äthiopischen Kaffeezeremonie werden drei Tassen Kaffee getrunken, die erste Tasse mit dem stärksten Kaffee für die Gesundheit, die zweite Tasse unterstreicht den sozialen Charakter der Kaffeezeremonie. Die dritte Tasse soll dem Haus und den Anwesenden Segen bringen.“

„Eine Kaffeezeremonie ist in Äthiopien ein soziales Ereignis“, sagt Christian Adolf, „Missio“-Diözesanreferent im Bereich Weltkirche und Pastoralreferent an St. Raphael: „Während wir hier eher die ,Coffee-to-go‘-Kultur pflegen, geht es in Äthiopien darum, ins Gespräch zu kommen, am Leben anderer teilzuhaben und tiefere Gespräche zu führen.“ Die Kaffeezeremonie ist Teil der Bremer Aktionen zum „Weltmissionssonntag“. Denn das katholische Hilfswerk „Missio“ stellt in diesem Jahr die pastorale Arbeit der katholischen Kirche in Äthiopien vor.

Sänger Kasper im „Grand Central“

Funk, Soul, Pop – der holländische Singer-Songwriter und Produzent Kasper, bekannt durch den Radio-Hit „Do it like this“, kommt nach Bremen. Nach Oberneuland, um genau zu sein. Am Mittwoch, 26. September, spielt er im „Grand Central“ (Alter Bahnhof Oberneuland, Rockwinkeler Heerstraße 42) – und eröffnet mit diesem Auftritt den Konzertherbst im „Grand Central“. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. An der Abendkasse kosten sie 20 Euro. Konzertbeginn: 20 Uhr.