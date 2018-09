Holzschnitte in der Villa Sponte: Kaffeetrinken mit Meeresgöttinnen

Henrique Lemes und Tita do Rêgo Silva präsentieren in der Villa Sponte am Osterdeich Holzschnitte. - Foto: Invo

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Holzschnitte zweier Künstler kombiniert die Villa Sponte (Osterdeich 59b) in einer neuen Ausstellung. Unter dem nicht ganz fernliegenden Titel „In Holz geschnitten“ sind Arbeiten des Bremer Künstlers Henrique Lemes und der Hamburger Künstlerin Tita do Rêgo Silva zu sehen. Die Vernissage beginnt am Freitag, 5. Oktober, um 18 Uhr. Anschließend ist die Ausstellung bis einschließlich Sonntag, 4. November, dienstags, sonnabends und sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Henrique Lemes wurde 1960 in Brasilien geboren. Er lebt seit 1993 als freischaffender Künstler in Bremen. „Seine Farbholzschnitte befinden sich in Museen in Brasilien und bei Sammlern in aller Welt“, so ein Sprecher der Villa Sponte. „Mehrfach erhielten seine Grafiken Preise im Rahmen nationaler und regionaler Ausstellungen.“

„Ich entdecke oft schöne Szenen im Alltag, man muss nur die Augen aufmachen“, sagt Lemes selbst und ergänzt: ,,Manche Begebenheiten habe ich schon tausend Mal gesehen – und irgendwann betrachte ich sie plötzlich genauer.“ Beobachtungen, die zu Kunstwerken führen. Ein Lieblingsthema des Künstlers übrigens ist das Kaffeetrinken.

Tita do Rêgo Silva wurde 1959 ebenfalls in Brasilien geboren. Sie studierte Grafik und Kunstpädagogik an der Universität von Brasília. „Dort wurde der künstlerische Rückgriff auf die Mythen des Landes als ,folkloristisch‘ verpönt“, so der Sprecher. Die Ausrichtung galt der westlichen Gegenwartskunst.

Als die Künstlerin nach Hamburg umsiedelte, erwachte in ihr der Drang, den Geschichten ihrer Kindheit „mit einem neuen Bilderreichtum zu begegnen“. Und: „Der Holzschnitt bot dabei das ideale Medium, ihre Zeichnungen farbig umzusetzen.“ Tita do Rêgo Silva erzählt mit ihren Holzschnitten Geschichten – humorvoll, manchmal derb und mit geradezu abstrusen Wendungen geht es um Schurken, Teufel und Meeresgöttinnen.

Neuzugang im Park Hotel

Direktor Karsten Kenneweg, der aus einer Sulinger Hotelierfamilie stammt, freut sich über einen Neuzugang im Dorint Park Hotel. Daniela Mäckle heißt die neue stellvertretende Direktorin des Hauses, die auch für Verkauf und Marketing zuständig ist.

Bevor die Stuttgarterin vor vier Jahren nach Bremen kam und seitdem im Swissôtel am Hillmannplatz ebenfalls den Bereich „Sales und Marketing“ (so heißt es in der Hotelwelt) verantwortete, war sie in diesem Aufgabenbereich für mehr als acht Jahre auch auf dem spanischen Festland sowie auf Teneriffa für verschiedene Hotelketten tätig. Zwischenzeitlich arbeitete die studierte Touristik-Managerin außerdem knapp eineinhalb Jahre als „Director of Sales and Marketing“ im Royal Spa Kitzbühel Hotel. „„Mit Daniela Mäckle haben wir eine international erfahrene Fachfrau gewinnen können“, so Jörg Böckeler (Dorint).

Torun Eriksen im Sendesaal

Die norwegische Sängerin Torun Eriksen kommt nach der orchestralen Performance mit dem „Denada Ensemble“ in der vergangenen Saison nun in intimer Duo-Besetzung mit dem Bassisten Kjetil Dalland in den Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee zurück. „Luxury and Waste“ heißt das Album, das jetzt bei „Jazzland Recordings“ erscheint – und im Sendesaal live vorgestellt wird. Der Termin: Sonnabend, 29. September. Beginn: 20 Uhr. Karten kosten nach Angaben einer Sprecherin 25 Euro (ermäßigt 15 Euro). Sie sind unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung zu haben.

„Torun Eriksen sang seit frühester Kindheit in verschiedenen Gospelchören und entwickelte so ihre Fähigkeiten als Sängerin und Solistin“, heißt es in ihrer Vorschau. In ihrer Heimatstadt Skien wurde sie in der High School an den Jazz und das Songschreiben herangeführt. 1998 zog sie nach Oslo und schrieb sich am norwegischen Institut für Bühne und Studio ein. Zu diesem Zeitpunkt bereits begann sie ihre Zusammenarbeit mit dem Bassisten Kjetil Dalland, der jetzt mit ihr nach Bremen kommt. Der norwegische Jazz-Pianist Bugge Wesseltoft bot Eriksen nach der Entdeckung eines ihrer Songs an, ein Album auf seinem Label „Jazzland Recordings“ zu veröffentlichen: „Glittercard“, Eriksens Debütalbum, erschien 2003. 2006 folgte die Veröffentlichung von „Prayers and Observations“.