Kaffeerösten im Bremer Übersee-Museum

Von: Thomas Kuzaj

Der Bremer Kaffee-Experte René Fleischer bei der Live-Kaffeeröstung im Übersee-Museum – zu erleben wieder am 13. Mai. © Volker Beinhorn/Übersee-Museum

Bremen – Rohkaffee-Einkäufer, Juror, Qualitätsmanager: René Fleischer kennt sich aus mit Kaffee, die Bohne ist für ihn nicht Ware, sondern Leidenschaft. Einst war der Bremer Bassist, Lastwagenfahrer und Barkeeper, seit mehr als 20 Jahren aber ist er nun in der Welt des Kaffees zu Haus – und gibt sein Kaffee-Wissen auch gerne weiter.

Im Übersee-Museum zum Beispiel, so etwa beim Kaffeerösten am Sonnabend, 13. Mai, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. Nach einer Einführung in die Geschichte des Kaffees wird der Kaffeeröster in der Amerika-Ausstellung des Hauses angeworfen und mit Rohkaffee gefüllt. Während die Besucher dem Experten Fleischer über die Schulter schauen, erhalten sie den einen oder anderen Tipp zum Umgang mit Kaffee, erfahren Wissenswertes über die Kaffeeanbaugebiete und bekommen überraschende Informationen zu den verschiedenen Sorten, heißt es in einer Vorschau.

Und, so eine Sprecherin des Hauses: „Nach der Live-Röstung mit abschließender Kaffeeverkostung in der Amerika-Ausstellung verlassen die Besucherinnen und Besucher das Museum nicht nur schlauer, sondern auch wacher.“ Zudem zieht der verführerische frische Kaffeeduft durch die Ausstellung. Die Live-Röstung ist im Museumseintritt enthalten. Erwachsene zahlen 13,50 Euro; ermäßigt 6,75 Euro.

Kaffeesieren im Bremer Bürgerschaftswahlkampf

Apropos Kaffee. Kaffeesierrunden haben sich zu einem beliebten Format im Bürgerschaftswahlkampf entwickelt. Beinahe ließe sich sagen, der Wahlkampf bekommt ein Kaffee-Aroma. Die Linken-Spitzenkandidatinnen Kristina Vogt (Wirtschaft) und Claudia Bernhard (Gesundheit) etwa haben am Mittwoch im Bürgerhaus Weserterrassen zum – so der Titel – „Kaffeetrinken mit den Senatorinnen“ geladen. Heute, Donnerstag, soll der linke Kaffeeduft durchs „Nachbarschaftshaus Helene Kaisen“ (Gröpelingen) ziehen.

Die SPD schickt einen Mann als „Kaffeetante“ ins Rennen: Innensenator Ulrich Mäurer. Das wirkt immerhin dem Eindruck entgegen, die Sozialdemokraten hätten nur einen einzigen Kandidaten aufgestellt – Bürgermeister Andreas Bovenschulte, den die SPD-Wahlstrategen wie einen Popstar vermarkten, obwohl er keiner ist. Doch vereinzelt tauchen auch Plakate und Flyer auf, die Innensenator Mäurer zeigen.

Am späten Mittwochnachmittag nun wird Mäurer zum Kaffee-Wahlkampf im Stiftungsdorf Borgfeld erwartet. Das liegt an der Daniel-Jacobs-Allee, Jacobs mit „c“. Was aber ist auf dem Flyer der SPD zu lesen? „Daniel-Jakobs-Allee“, Jacobs mit „k“. Eine Frage der Rechtschreibung? Ach, Bemerkungen über das seit Jahrzehnten von der SPD geprägte staatliche Bremer Bildungssystem verkneifen wir uns jetzt einfach mal.