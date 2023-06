Spektakulärer Juwelen-Diebstahl in Bremen: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Von: Marvin Köhnken

Wand um Wand haben Einbrecher in verschiedenen Geschäften im Roland-Center durchbrochen, um in ein Juwelier-Geschäft zu gelangen. Nun wurden mehrere Tatverdächtige gefasst. (Archivbild) © Focke Strangmann/dpa

Mit brachialer Gewalt sind Diebe im März im Roland Center in einen Juwelier eingebrochen. Nun meldet die Polizei Bremen einen Fahndungserfolg.

Bremen – Die Polizei Bremen hat mehrere Personen ermittelt, die Ende März 2023 in ein Juwelier-Geschäft im Roland Center in Bremen-Huchting eingebrochen waren. In dem Einkaufszentrum hatten die Einbrecher mehrere Wände aufgestemmt, bis sie schließlich den Juwelier erreichten und dort Beute machten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Bremen durchsuchten Ende vergangener Woche die Wohnungen der mutmaßlichen Täter und stellten wichtiges Beweismaterial sicher, heißt es in einer Meldung von Polizei-Sprecher Nils Matthiesen. Mithilfe von Zeugenaussagen und weiterer Ermittlungsarbeit, führte die Spur laut Matthiesen zu drei Bremern im Alter von 17, 19 und 32 Jahren.

Durchsuchungen nach Juwelen-Diebstahl im Roland Center Bremen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ das Amtsgericht der Stadt Durchsuchungsbeschlüsse, die Ende vergangener Woche vollstreckt wurden. Dabei stellten die Polizistinnen und Polizisten laut eigener Angaben umfangreiche Beweismittel sicher – unter anderem Werkzeuge, Laptops, Schmuck und Bargeld. Das Trio wurde daraufhin mit zur Wache genommen und nach allen in solchen Fällen nötigen Maßnahmen entlassen. Die Prüfung von Haftgründen wie Wiederholungsgefahr oder Fluchtgefahr sei zunächst negativ verlaufen.

Den Einbruch beschreibt Matthiesen in seiner Meldung wie folgt: Die Täter hätten bei ihrem Coup im März zunächst die Eingangstür eines Friseurgeschäftes des Einkaufszentrums an der Straße Alter Dorfweg auf. Im Salon durchbrachen sie laut des Sprechers die Zwischenwand zu einem Schlüsselservice. Von dort wiederum begaben sich die Diebe demnach brachial in ein benachbartes Reisebüro. Auch hier sei noch nicht Schluss gewesen. Stattdessen ging es weiter durch ein Reformhaus, das schließlich an das ausgeplünderte Juweliergeschäft grenzte. Mit einem Bohrer sei auch die Wand so beschädigt worden, dass man an die Vitrinen des Juweliers gelangen und Schmuck erbeuten konnte.

In seiner Meldung von Montag, 19. Juni, berichtet Matthiesen abschließend, dass die weiteren umfangreichen Ermittlungen sowie die Auswertungen und Untersuchungen der beschlagnahmten Sachen weiterhin andauerten.