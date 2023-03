Juwelen-Diebe verwüsten Roland-Center in Bremen: Video zeigt Zerstörung

Von: Marcel Prigge

Wand um Wand haben Einbrecher in verschiedenen Geschäften im Roland-Center in Bremen-Huchting durchbrochen, um in ein Juwelier-Geschäft zu gelangen. Dort stahlen sie Schmuckstücke. Den Wert kann die Polizei zurzeit nicht beziffern. © Focke Strangmann/dpa

Juwelen-Diebe verwüsten im Roland-Center mehrere Geschäfte, um zur Beute zu gelangen. Ein Video, das im Netz kursiert, zeigt das Ausmaß der Zerstörung.

Bremen – Spektakulärer Diebstahl in Bremen: Einbrecher sind am vergangenen Wochenende im Roland-Center in Huchting eingestiegen. Die bislang unbekannten Täter stemmten mehrere Wände verschiedener Geschäfte auf, um in ein Juweliergeschäft zu gelangen. Dort machten sie Beute.

Juwelen-Diebe schlagen in Bremen zu: Roland-Center in Bremen-Huchting demoliert

Wie die Polizei Bremen mitteilt, hebelten die Unbekannten zunächst die Eingangstür eines Friseurgeschäftes des Centers in der Straße Alter Dorfweg auf. Im Salon durchbrachen sie die Zwischenwand zu einem Schlüsselservice und von dort wiederum begaben sich die Diebe brachial in ein benachbartes Reisebüro.

„Auch hier war noch nicht Schluss und es ging weiter durch ein Reformhaus, das schließlich an einem Juweliergeschäft grenzte“, heißt es von den Beamten weiter. Mit einem Bohrer sei auch diese Wand so beschädigt worden, dass man an die Vitrinen des Juweliers gelangen und Schmuck erbeuten konnte. Die Einbrecher flüchteten mit dem Diebesgut, es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Video zeigt Ausmaß der Zerstörung: Diebe zerlegen mehrere Geschäfte im Roland-Center in Bremen-Huchting

Ein Twitter-Nutzer mit dem Namen Patrick Elbe postete am Montag, 27. März 2023, ein Video, in dem das Ausmaß in dem Einkaufszentrum Roland-Center zu sehen ist. Geschäft für Geschäft haben sich die Diebe vorgearbeitet.

Jetzt sucht die Polizei in Bremen nach Hinweisen: „Wem sind am Wochenende rund um das Einkaufscenter verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?“ Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.