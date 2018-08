Bremen - Der bisherige Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremen, Carsten Bauer (60), ist mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen worden, das er seit 1. August 2010, also seit mehr als acht Jahren, bekleidete. Vorher war der promovierte Jurist Richter am Bremer Oberverwaltungsgericht (OVG) gewesen.

Der Zweite Senat genau dieses Gerichts befand in einem Eilverfahren nun über die Beendigung von Bauers Abordnung als JVA-Leiter. Justizsenator Martin Günthner (SPD) hatte Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Bremen vom 2. Juli eingelegt, das Bauer vorläufigen Rechtsschutz gewährt hatte.

Dessen Abordnung zur JVA-Leitung war zuletzt bis zum 31. August 2019 verlängert worden. Doch dann beendete das Justizressort sie per Bescheid zum 1. Juli dieses Jahres. Bauer ging mit einem Widerspruch, der erfolglos blieb, und einer Klage dagegen vor. Das Verwaltungsgericht gab seinem Antrag statt, die aufschiebende Wirkung der Klage wiederherzustellen. Mit anderen Worten: Bauer sollte weiterhin Leiter der JVA bleiben, bis über die Klage entschieden ist.

Der dagegen erhobenen Beschwerde des Justizressorts gab das OVG nun statt. Zur Begründung führten die Richter aus, dass es keinen Grund gebe, die aufschiebende Wirkung anzuordnen; insbesondere sei die Abordnungsverfügung nicht „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ rechtswidrig oder von der Zustimmung des Betroffenen abhängig.

Für die Beendigung der Abordnung müssten sachliche Gründe vorliegen, urteilten die Richter. Das Justizressort hatte seine Entscheidung, die Abordnung zu beenden, zum einen mit der Notwendigkeit einer personellen Verstärkung des Verwaltungsgerichts mit einem erfahrenen Richter begründet, zum anderen hatte Günthner Bauers JVA-Leitung kritisiert. Was er ihm im einzelnen vorwirft, ist nicht bekannt.

Bauer hatte zuletzt – angesichts der hohen Belegungsrate von laut Justizressort 670 Gefangenen in der JVA – auf Personalengpässe hingewiesen. Seine Abberufung fällt in eine Zeit, in der die Haftanstalt in Bremen umfassend renoviert wird.

Mit dem unanfechtbaren Beschluss beginnt Bauers Tätigkeit als Verwaltungsrichter sofort. „Die Arbeit am Verwaltungsgericht ist ja auch eine schöne Tätigkeit“, erklärte Bauer laut Medienberichten. Die Leitung der JVA übernimmt kommissarisch sein bisheriger Stellvertreter, Hans-Jürgen Erdtmann. Er ist somit Nachfolger und Vorgänger zugleich: Vor dem Amtsantritt Bauers hatte er ebenfalls die kommissarische Leitung inne.

sk