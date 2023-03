Wegen Übergriffen auf Frauen: Jusos fordern männerfreien Tag auf Freimarkt und Osterwiese

Von: Marcel Prigge

Die Jungsozialisten in Bremen fordern männerfreie Tage auf den Volksfesten in Bremen. So sollen auf der Osterwiese und auf dem Freimarkt Frauen besser geschützt werden.

Bremen – Die Jusos in Bremen haben zum besseren Schutz von Frauen männerfreie Tage auf den großen Volksfesten gefordert. Insbesondere auf der Osterwiese und dem Bremer Freimarkt soll so ein geschützter Raum entstehen. Gegenwind gibt es vonseiten der Schausteller.

Bremer Jusos wollen männerfreie Tage auf dem Freimarkt und auf der Osterwiese

Nach Angaben der Jugendorganisation der Bremer SPD komme es jedes Jahr zu sexuellen Übergriffen auf diesen Festen und fast jede Besucherin kenne belästigende Sprüche und Kommentare. „Insbesondere Frauen und queere Personen müssen an der Osterwiese teilnehmen können, ohne Angst, Opfer sexueller Belästigungen zu werden“, berichtete Vize-Landesvorsitzende Lara Gerecke am Montag, 6. März 2023.

Männerfreie Tage auf dem Bremer Freimarkt und auf der Osterwiese sollen für mehr Sicherheit der weiblichen Besucher sorgen. So lautet zumindest ein Vorschlag der Bremer Jungsozialisten. (Archivbild 2016) © Eckhard Stengel/Imago

Wie viele sexuelle Übergriffe es bei solchen Volksfesten gibt, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2022: Die Polizei Bremen berichtete nach dem Freimarkt 2022 über mehr Gewaltdelikte auf dem Bremer Freimarkt. Die Stimmung sei zwar entspannt gewesen, aber dennoch sei vermehrt zu Straftaten gekommen. Durchschnittlich habe es so etwa drei bis sechs sexuelle Übergriffe und Belästigungen pro Tag gegeben, befürchtet hätten die Polizisten sogar mehr.

Sauna, Schwimmbäder, Konzerte: Männerfreie Tage keine Seltenheit mehr

Auch seien männerfreie Zeiten oder Tage keine Seltenheit mehr. Es gebe sie bei Konzerten, Saunen und Schwimmbäder. Dementsprechend sollte testweise in diesem Jahr auch auf der Osterwiese und dem Freimarkt jeweils ein Tag ohne männliche Besucher abgehalten werden.

Kein Ausschluss des Publikums: Bremer Schaustellerverband gegen männerfreie Tage

Die Schausteller hingegen verweisen darauf, dass schon eine Menge für den Schutz von Frauen auf den Festen getan werde. So gebe es beispielsweise das Codewort „Ist Luisa da?“, mit dem bedrängte Frauen in Gastronomie- und Fahrgeschäften Hilfe erbitten könnten, erklärte Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Bremer Schaustellerverbandes.

Auch sogenannte Awareness-Teams sind seit dem vergangenen Jahr auf den Volksfesten im Einsatz, um in Notsituationen zu helfen. Einen Ausschluss eines Teils des Publikums halte er nicht für den richtigen Weg.