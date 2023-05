Staus erwartet: Baustellen auf B6 in Bremen bis Mitte Juni

Von: Fabian Raddatz

Weil die B6 in Bremen an zwei Stellen instandgesetzt werden muss, müssen Autofahrer mit Einschränkungen und Staus bis Mitte Juni rechnen.

Bremen – Auf der B6 im Nord-West-Knoten in Bremen wird es für Verkehrsteilnehmer bald eng. Laut der Autobahn GmbH muss mit Einschränkungen bis Mitte Juni gerechnet werden. Grund sind Instandsetzungsarbeiten, die am Montag, 15. Mai, beginnen sollen. Das Ganze soll dann in drei Bauabschnitten erfolgen.

Autofahrer müssen im Zeitraum von 15. Juni bis Mitte Mai mit Einschränkungen rechnen. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zunächst ist geplant, den Verkehr an den Baustellen einspurig in Fahrtrichtung Süd entlang zuleiten, später soll eine einstreifige Verkehrsführung in beide Fahrtrichtungen möglich sein. In einem letzten Abschnitt ist eine Spur in Fahrtrichtung Nord vorgesehen. Für jeden Abschnitt ist eine Dauer von zirka zwei Wochen angesetzt.

Staus erwartet: Baustellen auf B6 in Bremen bis Mitte Juni – zudem Arbeiten an Stephaniebrücke

Zusätzlich zu den Bauabschnitten sind bis Mitte Juni auch an mehreren Tagen Bauarbeiten an der Bremer Stephaniebrücke geplant, um die Fahrbahn zu sanieren. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, sei auch hier keine komplette Sperrung nötig, die Fahrbahn soll stattdessen einspurig verengt werden.

Wann die Arbeiten an der Stephaniebrücke genau stattfinden sollen, ist unklar. Ein Sprecher der Autobahn GmbH teilte auf Nachfrage mit, dass eine zeitliche Eingrenzung derzeit nicht möglich sei.

Eine Sache scheint hingegen klar: Zusammen mit den B6-Bauarbeiten müssen Autofahrer wohl rund einen Monat lang mit erheblichen Einschränkungen und Staus im Bremer Stadtgebiet rechnen. Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis sowie um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Stau-Gefahr auf B6: Auch an anderen Stellen in Bremen wird es für Autofahrer eng

Neben den Arbeiten auf der B6 muss auch auf der A270 mit Sperrungen und Engpässen gerechnet werden – und das bis Ende 2024. Die Sanierung der Autobahn auf einer Länge von 21 Kilometern – 10,5 davon in Richtung Vegesack und Farge, 10,5 wieder zurück – sind Anfang April gestartet.