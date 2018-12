Junger Mann überfällt Seniorin

Bremen - Kein schöner Heiligabend für eine 81-Jährige: Ein bisher unbekannter Täter riss ihr am frühen Nachmittag des Montags die Goldkette vom Hals.

Wie die Polizei jetzt berichtete, hatte die Seniorin gerade ihr Auto an der Ritterstraße in der Östlichen Vorstadt geparkt und wollte Geschenke ausladen, als sie ein junger Mann nach Wechselgeld für eine Parkuhr fragte. Die 81-Jährige kam der Bitte nach – ein schwerer Fehler, wie sich kurz darauf herausstellte. Der Fremde umarmte die Frau und riss ihr dabei laut Polizei die Kette vom Hals. Er flüchtete damit in Richtung Humboldtstraße.

Die Kette ist mit einem goldenem Skorpion-Anhänger versehen. Der Räuber soll 20 bis 25 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein sowie einen dunklen Teint und schwarze Haare haben. Hinweise an die Bremer Polizei unter Telefon 0421/362-3888. - gn