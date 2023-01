Junge Männer schlagen und treten auf Obdachlosen in Bremen ein

Von: Yannick Hanke

Ein Obdachloser wurde in Bremen überfallen. Auf den Mann wurde eingetreten und eingeschlagen. © Sylvio Dittrich/Symbolbild

In der Nacht zu Dienstag, 31. Januar 2023, überfielen zwei junge Räuber einen Obdachlosen in der Bremer Innenstadt. Auf ihn wurde eingetreten und -geschlagen.

Bremen – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 31. Januar 2023, wurde ein 61 Jahre alter Obdachloser in der Bremer Innenstadt von zwei jungen Räubern überfallen. Dem Mann wurde das Mobiltelefon entwendet. Die Angreifer konnten letztlich durch einen französischen Touristen vertrieben werden.

Obdachloser in Bremen überfallen: Junge Räuber schlagen und treten auf ihn ein

Als der Obdachlose unter den Rathausarkaden in Bremen auf einer Bank saß, näherten sich ihm zwei Männer. Sie schlugen und traten auf ihn ein. Anschließend durchsuchten sie seine Jacke und raubten dem Mann das Handy. Auf die Auseinandersetzung wurde ein 38 Jahre alter Tourist aufmerksam. Er schrie die Angreifer an, woraufhin das Duo mit der Beute zu Fuß in Richtung „Unser Lieben Frauen Kirchhof“ flüchtete.

Der 61 Jahre alte Mann erlitt leichte Verletzungen und musste vor Ort von Rettungssanitätern behandelt werden. Die Räuber wurden als etwa 25 Jahre alt geschätzt. Einer hatte schwarze Hautfarbe, trug eine dunkle Jacke und ein weißes Halstuch. Sein Komplize war mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jogginghose mit hellen Streifen und weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.