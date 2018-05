Junge Frau in Hemelingen vergewaltigt - Polizei sucht Zeugen

Bremen - Eine 23 Jahre alte Frau ist am Himmelfahrtstag in Bremen-Hemelingen vergewaltigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilen, lernte die 23-jährige Frau am Himmelfahrtstag auf einer Veranstaltung in einem Vergnügungslokal an der Arberger Heerstraße einen Mann kennen. Als er ihr eindeutige Angebote machte, lehnte sie entschieden ab. Etwas später verließ sie die Gaststätte. Auf dem Weg nach Hause wurde die 23-Jährige von dem Täter verfolgt, abgefangen und in einem nahegelegenen Hinterhof vergewaltigt.

Der Vergewaltiger wird als männlich und zwischen 21 und 24 Jahre alt beschrieben. Er soll etwa 1,75 bis 1,78 Meter groß, schlank und durchtrainiert sein. Er trägt keinen Bart, aber eine Brille mit schmalen Gläsern. Er war mit einer schwarzen Blousonjacke unbekannter Marke, dunklen Jeans und einem Shirt der Marke "Dolce & Gabbana" bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf diesen Mann geben? Wer hat am Vatertag in der Arberger Heerstraße zwischen 20 und 21 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.

karte