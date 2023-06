„Bremen Oldtimer Classics“: Junge Fahrer in alten Autos

Von: Martin Kowalewski

Jünger als das Auto, in dem sie sitzen: Bo-Deyk Holste (18) aus Osterholz-Scharmbeck sitzt hinter dem Steuer seines Mercedes 190E, Baujahr 1989. Daneben: Beifahrer Felix Eggers (16) aus Ritterhude. © Kowalewski

Mehr als 100 Oldtimer-Teams sind mit ihren schmucken Gefährten vom Marktplatz bis zum Rittergut Loxten und zurück gerollt. Die Strecke der „Bremen Oldtimer Classics“ war 269 Kilometer lang.

Bremen – Sommer und Sonnenschein. Perfektes Wetter fürs Fahren mit offenem Verdeck. Das bevorzugen viele der Oldtimer-Besatzungen, während sie die letzten Meter bei den „Bremen Oldtimer Classics“ zurücklegen. Eine prachtvolle Auswahl an mehr als 100 Fahrzeugen aus den 30ern bis frühen 90ern startete vom Marktplatz aus auf die 269 Kilometer lange Strecke nach Quakenbrück und zum Rittergut Loxten in Nortrup, von wo es zurück an die Weser ging.

Eine prächtige Vielfalt an Autos ist zu sehen. Jahrzehnte der Automobilgeschichte leben auf. Schmuckstücke namhafter Hersteller rollen heran: Ferrari, Mercedes, Alfa Romeo. Auch Autos des ehemaligen Bremer Herstellers Borgward sind dabei. Ein drittes und letztes Zeitfahren steht auf der Teststrecke im Mercedes-Werk in Sebaldsbrück auf dem Programm: 1350 Meter Rundkurs sind zu fahren. Es gilt nahe an die Zeitvorgabe von 118 Sekunden zu kommen. Dann geht es auf den Parkplatz und zum Empfang im Mercedes-Kundencenter. Zuvor fanden Zeitfahren über sehr kurze Strecken direkt nach dem Start auf dem Bremer Marktplatz sowie später auf dem Marktplatz in Quakenbrück statt.

In diesem Jahr seien viele junge Fahrer dabei neu dabeigewesen, hieß es. Eine neue Generation erobert die seit 1998 stattfindende Kultveranstaltung. Etwa ein Dutzend Teams sind in diesem Jahr unter 30. „Die Jungen waren sensationell“, sagt André Weißmann (Bremer Oldtimer Galerie), der die Veranstaltung zusammen mit Olaf Mönch (Tradex Park) organisiert hat. Es gibt Preise fürs Zeitfahren. Ein Junior-Team hat in der Gesamtwertung einen Pokal geholt. Zudem gab es in diesem Jahr eigene Wertungen und zusätzliche Pokale für die jungen Teams.

Zweifellos ein junges Team sind Fahrer Bo-Deyk Holste (18) aus Osterholz-Scharmbeck und sein Beifahrer Felix Eggers (16) aus Ritterhude. Beiden hat die Fahrt in Holstes Mercedes 190E von 1989 gefallen. Holste war der Erfolg beim Zeitfahren nicht so wichtig, ihm ging es um den Spaß bei der Ausfahrt.

Einfach schick und perfekt für die Ausfahrt: Rainer Appel sitzt am Steuer seiner Corvette. © Kowalewski

Der 18-Jährige macht derzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Er lobt die schöne Strecke und ist erfreut über die vielen netten Leute auf der Veranstaltung. Er kann auch sehr genau sagen, was er an seinem Mercedes, immerhin älter als er selbst, gerne mag. Man könne vier oder fünf Stunden entspannt fahren. Aber das Auto sei eben auch gut, wenn man Spaß haben will.

166 PS ist der Motor stark. Mehr als 439 000 Kilometer hat der Wagen hinter sich. Früher wurde dieser Typ auch „Baby Benz“ genannt . Sein Wagen sei ein spezielles Modell mit großem Motor, sagt Holste.

Porsche 356 Speedster und eine Corvette von 1979

Der 23-jährige Florian Ripberger aus Bremen ist mit einem Porsche 356 Speedster (Baujahr 1957) unterwegs. Er sei mit alten Autos aufgewachsen, sagt er. Das Auto, aus Kalifornien nach Deutschland zurückgeholt, soll mit 90 PS eine Geschwindigkeit von 95 Meilen, etwa 150 Stundenkilometer, erreichen. Warum fährt er einen Oldtimer? Wegen des Fahrerlebnisses, sagt er. Das Fahrzeug habe „keine Systeme“, die die Fahrt unterstützen, keine Servolenkung. Die Warnblinker seien nachgerüstet.

Rainer Appel (60) aus Bremen mag an seiner Corvette von 1979 mit den roten Ledersitzen die geschwungene Form. Das Auto sieht einfach schnittig und agil aus. Gefragt nach den Zeitfahren sagt er, die Mercedes-Teststrecke animiere zum Schnellfahren. Am Ende musste er bremsen. Nur stehenbleiben dürfe man eben nicht.