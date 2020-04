Jung und plötzlich verwitwet

Nicole Krömer leitet neue Selbsthilfegruppe in Bremen

Nicole Krömer leitet eine neue Selbsthilfegruppe für früh verwitwete Menschen aus Bremen und „umzu".

Bremen – Nicole Krömer war gerade mal 36 Jahre alt, als ihr Mann starb. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass sie mit ihrer kleinen Tochter am Sterbebett ihres Mannes saß, sich von ihm verabschieden musste. An die schwere Zeit, die danach kam, erinnert sich die heute 46-Jährige nicht gern. Aber ihre eigene Betroffenheit hat zu einem neuen Engagement geführt: Nicole Krömer unterstützt Menschen, die in jungen Jahren ihre Lebenspartner durch Krankheit, Unfall oder Selbstmord verloren haben.