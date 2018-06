Jung, gebildet, Gutverdiener

Bremen - Von Steffen Koller. Erfreuliche Nachrichten für einen der größten Versicherer Bremens: Die Handelskrankenkasse (HKK) hat am Freitag ihren Geschäftsbericht für 2017 vorgelegt und blickt auf ein „Erfolgsjahr“ zurück, sagte HKK-Vorstand Michael Lempe. Im Vergleich zu 2016 stieg die Zahl der Versicherten um 13,8 Prozent.

Genauer ausgedrückt, erhöhte sich die Zahl der Versicherten von 2016 zu 2017 von 485 000 auf 553 000, was ein Plus von mehr als 67 000 ergibt. In diesem Jahr rechnet Michael Lempe mit einem weiteren Zuwachs von mehr als 54 000 Versicherten. Doch 2017 war auch in anderer Hinsicht ein „Rekordjahr“, so Lempe. Parallel zum Mitgliederwachstum erhöhte sich bei der HKK ebenfalls das Finanzvolumen auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro, die Einnahmen für 2017 lassen sich laut Lempe auf 1,38 Milliarden Euro beziffern. Am Ende der Bilanz stehen schwarze Zahlen, ein Überschuss von mehr als 58 Millionen Euro steht zu Buche. Kurzum: „Wir haben viel Geld auf der hohen Kante“, konstatierte Lempe.

Zurückzuführen sind die guten Zahlen auf mehrere Faktoren, erläuterte der Vorstand. Zum einen auf das Versichertenwachstum, zum anderen auf den unterdurchschnittlichen Leistungsbedarf der Versicherten. Immer mehr Kunden würden eine „erfreuliche Zunahme des Gesundheitsbewusstseins“ aufweisen. Speziell bei Ausgaben für zahnärztliche Behandlungen und Arzneimittel gingen die Ausgaben demnach deutlich zurück. Würde man ein Profil des durchschnittlichen HKK-Kunden erstellen wollen, kämen laut Lempe folgende Attribute heraus: jung (40,4 Jahre, Branchenmittel 44,6 Jahre), gebildet, Gutverdiener, überdurchschnittlich gesund. Einzig in den Bereichen Soziale Dienste, Prävention und Selbsthilfe sowie im Bereich Krankengeld verzeichnete die HKK einen Anstieg der Leistungsausgaben für ihre Kunden. Den größten Betrag mit etwa 365 Millionen Euro jährlich gibt die HKK für Krankenhausbehandlungen ihrer Kunden aus, gefolgt von ärztlichen Behandlungen mit etwas mehr als 250 Millionen Euro.

Aktuell beschäftigt die 1904 in Bremen gegründete HKK mehr als 1 000 Mitarbeiter, darunter 44 Auszubildende. „Wir haben keinen Fachkräftemangel, stellen Sie sich das mal vor“, so Lempe hochzufrieden. In 2017 schuf das Unternehmen 62 neue Arbeitsplätze, für 2018 seien es nochmal 73 Vollzeitstellen zusätzlich. Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Lempe rechnet Ende 2018 mit insgesamt fast 620 000 Versicherten. Die Rekorde purzeln also weiter.