Konfetti statt Sternschnuppen: Julia Engelmann begeistert

Julia Engelmann begeisterte ihre Fans beim Heimspiel in Bremen und sorgte gleich an zwei Abenden für ein ausverkauftes Metropol-Theater (unser Foto entstand bei einem anderen Auftritt). Konfetti gab's auch wieder.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Schicht für Schicht bauen die Musiker Lukas und Martin eine Soundkulisse aus Loops aus. Dann kommt sie auf die Bühne, munter, jugendlich und frisch: Julia Engelmann. „Willkommen im Jetzt“, die erste Nummer des Abends, katapultiert die Fans gemischten Alters am Freitagabend sofort aus dem Alltag in den lyrischen Kosmos der 26-Jährigen.

Während sie singt und locker tanzt, erzählen ihre Hände dazu, mal in weiten Bögen, mal in beruhigenden Abwärtsbewegungen. „Du bist so frei, wie Du Dich selber lässt“, lautet eine Textzeile. Engelmann macht wie immer Mut.

Zum Song-Ende, zur Textzeile „Wir halten kurz die Luft an“, ist die Musik leise und auch der Saal aufmerksam still. Engelmann hat die Zuschauer in ihren Bann gezogen. Sie ist in Bremen aufgewachsen, ihr Auftritt ist ein Heimspiel. Am Freitag- und am Sonnabendabend war Engelmanns Show „Poesie-Album“ im Metropol-Theater mit jeweils etwa 1400 Zuschauern ausverkauft. Knapp elf Monate ist ihr Auftritt in Bremen her. Und nach wie vor ist sie die fröhlich-melancholisch-nachdenkliche Kumpel-Slammerin, die im Direktkontakt mit den Fans sogleich aufblüht. Wieder hat Engelmann eine Menge Konfetti dabei und wirft es immer wieder in die Luft. „Das gehört zum Service“, sagt sie. „Ich habe noch nie eine Sternschnuppe gesehen. Ich habe mir einmal gedacht, vielleicht kann ich mir was wünschen, wenn ich das herabfallende Konfetti sehe.“

Sie wirft eine richtig große Ladung Konfetti in die Luft. „Ich schmeiße eine Runde Wünsche“, ruft sie. Aus dem Publikum ist auch bald ein Wunsch zu hören: Werder Bremen soll Meister werden. „Da ist auch grünes Konfetti drin“, sagt Engelmann.

„Am Anfang war ich auch immer sehr nervös“

Wie auch im vergangenen Jahr, bietet die 26-Jährige eine Fragerunde an. Eine junge Frau aus dem Publikum, ebenfalls Poetry-Slammerin, fragt nach Tipps gegen Lampenfieber. Engelmann sagt: „Am Anfang war ich auch immer sehr nervös. Mit hat es früher geholfen, den Text in der Tasche zu haben. Mir haben auch andere Poetry-Slammer immer geholfen. Die Atmosphäre ist da ja meistens sehr nett.“

„Grapefruit“, ebenfalls ein echter Mutmacher-Text, den Engelmann geschrieben hat, nachdem sie einen traurigen Menschen auf einer Party nicht aufmuntern konnte, ist vom Gedicht zur Gitarren-Ballade und so noch eingängiger geworden.

Julia Engelmann ist aber auch Gangster-Rapperin und ihre Stimme ein potenzielles Rhythmusinstrument. Die Hände wandern cool in Bögen abwärts. Eine lange Anglizismen-Kette, frei von Sinn aber mit ironischer Wirkung erntet sofort Lacher. Sie klingt böse, obwohl viele der Begriffe, wie Avocado-Toast, harmlos sind. Das Rap-Fazit: „Oh, Internet, you are the one to blame, dass ich kein Deutsch mehr sprechen kann.“

Die 75-jährige Christa aus Stuhr hat die Karte von ihren Kindern geschenkt bekommen und ist begeistert: „Das war wunderbar, tolle Texte.“ Neele Kallage (19) aus Goldenstedt bei Vechta sagt: „Die Texte sind sehr tiefgründig. Sie ist kein Stück abgehoben, sondern echt auf dem Boden geblieben.“