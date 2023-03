Jugendliche überfallen 23-Jährigen am Bremer Hauptbahnhof

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Erneut haben Jugendliche am Bremer Hauptbahnhof einen Überfall verübt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. © -

Wieder ein Überfall durch Jugendliche am Hauptbahnhof Bremen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bremen – Erneut sind in Bremen Jugendliche mit einem Überfall aufgefallen, wieder im Umfeld des Hauptbahnhofs. Diesmal traf es einen 23-Jährigen. Er wurde nach Angaben der Bundespolizei von mehreren Jungen bedrängt und verletzt – zu sehen ist das auf Videoaufnahmen, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Seinen Angaben zufolge wurde der junge Deutsche in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.20 Uhr am Taxistand in der Nähe des Übersee-Museums (neben dem Bahnhof) von acht jungen Männern umringt. Zwei der jugendlichen Angreifer sollen ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Außerdem, so der Sprecher, schlugen und traten ihn die Täter. Schließlich gelang dem 23-Jährigen die Flucht in den Bahnhof, die Bande flüchtete Richtung City.

Nach ersten Ermittlungen sind die Jugendlichen „mit südländischem Aussehen“ der Bundespolizei noch nicht durch Straftaten aufgefallen. Damit scheint nun mindestens eine dritte Jugendgruppe ihr Unwesen rund um Bahnhof, in der Innenstadt und bis ins Umland hinein zu treiben.

Polizei in Bremen hat bereits zwei kriminelle Jugendgruppen im Blick

Im Visier haben Bundespolizei und Polizei bereits zwei Jugendgruppen – eine mit marokkanischen Kindern, die andere mit Algeriern und Albanern. Sie sollen für reihenweise Straftaten wie Überfälle, Antanzdelikte und Einbrüche verantwortlich sein. Zum Teil sind sie erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig. Zu diesen beiden Banden sollen die Jugendlichen des jüngsten Überfalls am Hauptbahnhof nicht gehören, hieß es von der Bundespolizei.