Nach zweifachem Raubversuch: Jugendliches Täterduo droht Zeugen abzustechen 

Zwei Jugendliche versuchten aus einem Supermarkt zu klauen. Eine aufmerksame Angestellte und Zeugen wurden von den Tätern bedroht, als sie die beiden mit ihrer Tat konfrontierten.

Bremen - Zu gleich zwei versuchten Diebstählen kam es am Montagnachmittag durch ein bislang unbekanntes Täterduo in Bremer Stadtteil Sebaldsbrück.

Gegen 17 Uhr befanden sich zwei Männer in einem Supermarkt an der Sebaldsbrücker Heerstraße. Sie versuchten offenbar, zwei Whiskeyflaschen zu stehlen. Eine aufmerksame Angestellte bemerkte den Diebstahlversuch jedoch und sprach die beiden an. Als sie daraufhin flüchten wollten, konnte die Angestellte noch einen der Zwei festhalten. Dieser drohte ihr damit, sie abzustechen und riss sich los.

Täter fordern von Zeugen Handy und Geldbörse

Parallel dazu wurden zwei weitere Zeugen auf die Tat aufmerksam und verfolgten die beiden Flüchtigen. In der Sebaldsbrücker Heerstraße, ungefähr auf Höhe der Vahrer Straße, holtenm sie die Täter ein und hielten sie fest. Unbeeindruckt davon drohten sie auch den beiden Zeugen damit, sie abzustechen, wenn sie nicht losgelassen werden. Um der Drohung Ausdruck zu verleihen zog einer der Täter dabei einen metallischen Gegenstand hervor. Mit diesem Gegenstand in der Hand verlangten die Räuber dann noch die Herausgabe der Geldbörsen und Mobiltelefone der beiden Zeugen, die der Forderung nicht nachkamen und wegliefen. Anschließend flüchteten die Täter.

Polizei sucht Zeugen

Die zwei Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 18 Jahre alt, blond, zumindest einer trug einen Kinnbart, einer trug eine schwarze Winterjacke, der andere eine weiße Regenjacke mit schwarzen Akzenten.

Die Polizei sucht Zeugen für die beiden Vorfälle. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/3623888 entgegen.

