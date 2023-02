Jugendliche greifen Straßenbahnfahrer an – und treten gegen Kopf

Von: Felix Busjaeger

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. In Bremen ist ein Straßenbahnfahrer von Jugendlichen angegriffen worden. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Zwei Jugendliche sollen einen Bahnfahrer in Bremen schwer verletzt haben. Sie griffen den Mann an, nachdem dieser sie angesprochen hatte.

Bremen – Dramatischer Vorfall in einer Straßenbahn in Bremen: Zwei Jugendliche haben einen 26-jährigen Straßenbahnfahrer angegriffen und schwer verletzt. Das teilt die Polizei in einer entsprechenden Meldung mit. Demnach habe sich der Vorfall am Sonntagabend gegen 23:55 Uhr auf der Linie 3 ereignet. Der Fahrer musste wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Straßenbahnfahrer in Bremen angegriffen: Jugendliche schlagen 26-Jährigen ins Gesicht und gegen Kopf

Kurz vor Mitternacht hatte der Fahrer der Linie 3 in einer Wendeschleife an der Haltestelle Weserwehr gestoppt. Er beobachtete, wie zwei Jugendliche versuchten, in eine andere Straßenbahn einzudringen. Der Fahrer machte die Jugendlichen darauf aufmerksam, dass die Bahn nicht weiterfahren werde. Daraufhin griffen sie ihn an.

Wie aus den Informationen hervorgeht, schlugen die Jugendlichen mehrfach mit Fäusten ins Gesicht und gegen den Kopf des Bahnfahrers, bis dieser zu Boden ging. In der Folge soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Erst als Anwohner aufmerksam wurden, ließen sie von dem 26-Jährigen ab und flüchteten. Der Straßenbahnfahrer stand nach dem Vorfall unter Schock und musste wegen seiner blutigen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Angriff in Bremen: Bahnfahrer angegriffen – Tatverdächtige auf der Flucht

Die Kriminalpolizei hat nach dem Vorfall die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen. Die jugendlichen Täter sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß sein. Sie trugen zur Tatzeit schwarze Kapuzenpullover, einer trug Badelatschen. Erst vor wenigen Tagen hatten junge Männer in Bremen eine junge Frau überfallen und die 23-Jährige ausgeraubt.