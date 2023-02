Jugendliche bedrohen Transfrau in Bremen: „Stechen dich ab!“

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in Bremen eine Transfrau beleidigt und bedroht wurde. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Drei Jugendliche haben in Bremen eine Transfrau in einem Bus beleidigt und drohten, sie abzustechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bremen – Linie 26 von Findorff in Richtung Kattenturm am Dienstagabend, 14. Februar 2023: Gegen 17:30 Uhr fangen drei Jugendliche im Bus an, über eine Transfrau, die ebenfalls mitfuhr, zu reden und zu lachen. Als die 31-Jährige – sowie ein weiterer Fahrgast – das Trio aufforderte, das zu unterlassen, wurden die Jugendlichen aggressiv.

Sie fingen laut Polizei an, die Transfrau zu beleidigen und drohten, sie abzustechen. Die jungen Männer stiegen an der Haltestelle Hemmstraße aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung aufgenommen, kündigte die Polizei Bremen an.

Jugendliche bedrohen Transfrau in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Es werden Zeugen gesucht: Die Gruppe wurde wie folgt beschrieben: Alle waren etwa 16 bis 18 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Attacke auf eine Bremer Transfrau im September vergangenen Jahres. Da prügelten Jugendliche eine Transfrau ins Krankenhaus. Rund eine Woche später konnte die Polizei vier Verdächtige im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren anhand von Videoaufzeichnungen ermitteln.