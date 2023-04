CDU und FDP zu kriminellen Jugendgruppen: „So kann es nicht weitergehen“

Jugendliche auf Beutezug durch Bremen und die Region

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Der Bremer Hauptbahnhof ist einer der Kriminalitätsschwerpunkte in Bremen. Im Fokus von Bundespolizei und Polizei stehen derzeit Gruppen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die auf Beutezug in Bremen und dem Umland sind. © dpa/Schuldt

Auf Beutezug durch Bremen und die Region: Mehrere Gruppen mit minderjährigen Ausländern beschäftigen Bundespolizei und Polizei. Manche sind erst 13 - und damit strafunmündig.

Bremen – Raubüberfälle, Antanzdelikte, Einbrüche (auch in eine Apotheke in Verden) und anderes mehr sollen auf das Konto von minderjährigen Ausländern gehen, die auf Beutezug durch Bremen und „umzu“ sind. Die Jungen beschäftigen sowohl Polizei als auch Bundespolizei, wie beide bestätigen.

Jugendgruppen auf Beutezug in Bremen: Überfälle, Antanzdelikte und Diebstähle

Die derzeitige Lage erinnert an die Flüchtlingswelle 2015/2016, als unzählige Delikte auf das Konto von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Uma) gingen. Auch damals gab es große Diskussionen, viel Unmut in der Bevölkerung. Die rot-grüne Regierung wollte die Situation nach Druck von außen mit massiven Polizeikontrollen und einer geschlossenen Einrichtung für kriminelle Jugendliche in den Griff bekommen. Die Einrichtung kam nie zustande. Irgendwann beruhigte sich die Lage.

Vor etlichen Monaten ploppte das Thema wieder auf. Überfälle, Antanzdelikte und Diebstähle nahmen in hohem Maße zu, auch am helllichten Tag, mitten in der Stadt und rund um den Hauptbahnhof. Die Beschreibungen der Täter ähnelten sich, etliche Verdächtige wurden gefasst, auch dank einer speziellen Ermittlungsgruppe in der City. Im Dezember 2022 meldete das Innenressort „polizeiliche Ermittlungserfolge gegen minderjährige und heranwachsende ausländische Straftäter“. Sie seien für eine „nicht unerhebliche Zahl“ von Diebstählen verantwortlich, sagte damals Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Er sprach von „strukturiertem und gemeinschaftlichem Vorgehen“ und nannte Zahlen: „Auffällig ist, dass eine nicht unerhebliche Zahl dieser Straftaten auf das Konto von rund 130 jungen unbegleiteten Ausländern geht. Ihnen werden 699 Tatbeteiligungen zugeordnet.“ Als Herkunftsländer führte er Algerien, Marokko und Tunesien an. Die Verdächtigen seien um die 20 Jahre alt und „arbeiteten“ in wechselnder Besetzung.

Aktuell stehen verschiedene Jugendgruppen im Fokus von Polizei und Bundespolizei. Bereits mehrfach aufgefallen sind nach Angaben von Bundespolizeisprecher Holger Jureczko zwei marokkanische Brüderpaare, 13 und 14 Jahre alt, sowie eine Gruppe von acht Algeriern und Albanern im Alter von 15 bis 17 Jahren, die sich auf ihren Beutezügen abwechselten.

Bundespolizei: Junge Täter streifen auf der Suche nach Opfern durch Bahnhof und Züge

Die „Arbeitsweise“ der jungen Täter: Laut Jureczko streunen sie auf der Suche nach Opfern durch den Bahnhof, treten zunächst durchaus freundlich auf, umarmen ihr Opfer wie alte Kumpel (Antanztrick) und nutzen den Druck auf den Körper, um die Geldbörse zu stehlen. Oder aber sie gehen die Opfer brutal an, treten und schlagen sie. Durch Videoaufnahmen kennen die Polizisten Vorgehensweise und „Pappenheimer“, erwischen die Jungen auch stets aufs Neue – und müssen sie fast immer gleich wieder laufen lassen. Mittlerweile treiben ein, zwei weitere Jugendgruppen ihr Unwesen, doch zu ihnen sind den Ermittlern noch zu wenig Hintergründe bekannt, sagte Jureczko.

Wer sind die Opfer der jungen Täter?

Wer sind die Opfer? Nun, so Jureczko, gezielt Männer, die allein unterwegs sind, insbesondere nachts alkoholisiert aus einer Kneipe kommen. Der Sprecher fasst es so zusammen: „Die Täter gehen regelrecht auf Streife. Wenn"s aus ihrer Sicht passt, schlagen sie zu.“ So auch in Zügen ins Umland. Beispiel Verden: Die Bundespolizisten erwischten die Diebe im Zug, die dann nach der Festnahme die EC-Karte des jungen Opfers fallenließen, um diese loszuwerden.

Auch Polizeisprecherin Franka Haedke bestätigte auf Nachfrage, dass wieder eine „sehr strafauffällige Gruppe unbegleiteter minderjähriger Ausländer im Fokus der Ermittler“ stehe. Auf deren Konto gehe eine Vielzahl von Eigentumsdelikten in Bremen und der Region, darunter Antanzdiebstähle. Polizei, Bundespolizei, Sozialbehörde und Amtsvormund befänden sich im ständigen Austausch, um Jugendgewalt zu stoppen. So sei ein 14-Jähriger (aus der marokkanischen Gruppe), der mit seinem 13-jährigen Bruder mehrfach durch Einbrüche in Bremen und dem Umland aufgefallen sei, in Untersuchungshaft gekommen. Der strafunmündige Bruder habe daraufhin Bremen wohl verlassen, sei aber inzwischen zurückgekehrt.

Präventionstipp von Polizei und Bundespolizei

Wie können sich Menschen vor Überfällen schützen? Haedke rät dazu, Handy und Geldbörse nie lose in der Hosentasche zu tragen, sondern in einer verschließbaren Innentasche. Man sollte möglichst wenig Bargeld mitnehmen, nicht auf die Frage nach der Uhrzeit hereinfallen und alkoholisiert statt zu Fuß besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis den Heimweg antreten. Jureczko mahnt zur Vorsicht in Zügen, wenn Jugendliche durch die Reihen laufen und ständig nach links und rechts schauen, obwohl die Bahn leer ist. „Die Hand wenigstens aufs Gepäck legen, das Notebook festhalten, das Handy bereithalten, bei Auffälligkeiten den Platz wechseln, die Nähe des Zugbegleiters suchen, Öffentlichkeit herstellen und für Distanz sorgen“, rät der Bundespolizist. Die beiden bekannten Jugendgruppen seien ebenso in der Stadt wie auch in Zügen Richtung Verden, Syke, Twistringen und Bremerhaven unterwegs. Er geht davon aus, dass längst nicht alle Taten angezeigt werden.

Jugendliche auf Beutezug: Bremer Sozialressort sieht Strafverfolgungsbehörde gefordert

Das grüne Sozialressort sieht bei schweren Straftaten wie Raub die Strafverfolgungsbehörde gefordert. Bei den anderen Fällen bemühe man sich, die Jugendlichen mit einem abgestuften Instrumentarium und persönlicher Bindung zu erreichen, so Sprecher Bernd Schneider. Aber in einer Einrichtung einsperren dürfe man sie ohne richterlichen Beschluss nicht. Die Behörde sehe dennoch nicht hilflos bei auffälligen Jugendlichen zu, betonte Schneider. Er räumte jedoch auch ein: „Es ist aber eine Illusion zu glauben, dass das in jedem Einzelfall gelingt; es gibt Menschen, die verbringen einen großen Teil ihres Lebens hinter Gittern – und solche Karrieren können schon in der Kindheit anfangen.“

Kriminalität in Bremen: Tatverdächtige sind überwiegend männlich

Die Polizeiliche Kriminalstatistik führt für 2022 im Land Bremen 22 807 Tatverdächtige auf, davon 17 678 männlich (2021: 22 889), bei 79 713 notierten Straftaten.



In der Stadt Bremen sind es 18 420 Tatverdächtige, davon 14 400 männlich (2021: 18 755), bei 66 206 Straftaten. Unter 21 Jahre sind in Bremen 4 395 Verdächtige (davon 3 444 Jungen) – ein erheblicher Anstieg zu 2021 mit 3 791, zumal es in dem Jahr trotz Corona mehr Verdächtige insgesamt gab. 2 251 Verdächtige waren 2022 im Alter von 21 bis 25 Jahren (2021: 2 354). Die Statistik führt für die Stadt Bremen bei den 18 420 Tatverdächtigen 8 490 nicht-deutsche (also ohne deutschen Pass) auf (2021: 8 077), davon sind 7 055 männlich. Auffällig ist die hohe Zahl an Gewaltdelikten in dieser Gruppe: 2 266 (davon 1 950 männlich) sogenannte Rohheitsdelikte führt die Statistik an, dazu gehören unter anderem Raub, Überfälle, räuberische Erpressungen und mehr. An verschiedenen Arten von Körperverletzungen sind 1 682 notiert. Von den nicht-deutschen Tatverdächtigen sind laut Polizei 2 238 keine 21 Jahre alt. Die Gruppe der 21- bis 25-Jährigen umfasst den Angaben zufolge 1 232 (männlich: 1 073), unter 14 sind 221.



Niedersachsen und das Bundeskriminalamt mit Holger Münch, dem früheren Bremer Innen-Staatsrat an der Spitze, hatten offensiv ähnliche Auffälligkeiten zur Jugendkriminalität und zu jungen ausländischen Verdächtigen aufgeführt und sich besorgt gezeigt – nicht so Bremen, wo am 14. Mai gewählt wird.

CDU und FDP zu kriminellen Jugendgruppen: „So kann es nicht weitergehen“

Konsequenzen gegen Jugendbanden verlangt die Opposition. Sowohl CDU als auch FDP forderten, systematische Wiederholungstäter der Gerichtsbarkeit zuzuführen. Marco Lübke, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, beklagte eine „völlig verfehlte Innen-, Justiz- und Integrationspolitik“. Man müsse sich „ehrlich machen“, die Jugendbanden setzten sich nachweislich zum übergroßen Teil aus unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Uma) zusammen. Die Unterbringung und Betreuung der jungen Menschen bleibe weit hinter den selbstgesetzten Standards zurück. „Mit Folgen: Jugendliche werden zu Straftätern, kehren aus dem Arrest direkt wieder auf die Straße zurück und bestehlen Passanten, brechen in Apotheken und Geschäfte ein.“ Die CDU fordert ein schärferes Ortsgesetz am Bahnhof und ein „Haus des Jugendrechts“ mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe. Lübke: „So kann es nicht weitergehen.“



Angesichts der Gefahrenlage lasse der rot-grün-rote Senat nicht nur die Bürger, sondern auch die Polizisten im Regen stehen, sagte die innenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Birgit Bergmann. Die Beamten müssten sich „von den Tätern dreist ins Gesicht lachen lassen“. Bremen müsse endlich Hilfseinrichtungen für kriminelle Jugendliche schaffen. Außerdem müsse der Rechtsstaat die Möglichkeiten des Jugendstrafrechts nutzen.