Jugendliche attackieren Café-Mitarbeiter in Bremen mit Reizgas

Von: Yannick Hanke

In der Bremer Bahnhofsvorstadt wurde ein Café-Mitarbeiter von Jugendlichen mit Reizgas angegriffen. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

In der Bremer Bahnhofsvorstadt wurde der Mitarbeiter eines Cafés von fünf Jugendlichen angegriffen. Ihm wurde Reizgas ins Gesicht gesprüht. Polizei sucht Zeugen.

Bremen – Angriff auf einen Mitarbeiter eines Cafés in der Bremer Bahnhofsvorstadt. Wie die Polizei berichtet, soll ein Quartett von fünf Jugendlichen dem Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Nun wird nach Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

In Bremer Bahnhofsvorstadt: Café-Mitarbeiter von Jugendlichen mit Reizgas angegriffen

Wie buten un binnen berichtet, sollen sich die Jugendlichen Backwaren und Kaffee von der Selbstbedienungstheke genommen und sich zum Verzehr hingesetzt haben. Dann hätte der 31-jährige Mitarbeiter des Cafés in Bremen die Gruppe darauf angesprochen, dass sie die Ware erst bezahlen müssten.

Im Folgenden hätte einer von ihnen Reizgas aus seiner Jacke geholt und es dem Angestellten ins Gesicht gesprüht. Dann flohen die Tatverdächtigen. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet nun um Zeugen. Der Haupttäter soll zwischen 16 und 17 Jahren alt gewesen sein.

