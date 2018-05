Josefa Schmid und der heilige Zorn

Bremen - Von Anne-Beatrice Clasmann und Martina Herzog. Josefa Schmid hat der heilige Zorn gepackt. So wirkt es zumindest, wenn man die zahlreichen Berichte und Protestschreiben liest, mit denen die Mitarbeiterin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) seit Wochen die Leitung der Behörde, das Bundesinnenministerium und das Bremer Verwaltungsgericht beglückt. Informationen im „größten Flüchtlingsskandal der Republik“ bietet sie an – und fühlt sich ausgebootet.

Getrieben wird die Beamtin einerseits von ihrem Willen, zur Aufklärung der Affäre um möglicherweise mangelhafte Asylverfahren in der Bremer Bamf-Außenstelle beizutragen. Andererseits geht es ihr auch darum, ihre erst zu Jahresbeginn angetretene Stelle als neue Leiterin der Bremer Dienststelle nicht zu verlieren. Davon abgesehen, hat Schmid, die ehrenamtliche Bürgermeisterin der kleinen niederbayerischen Gemeinde Kollnburg ist, auch politische Ambitionen. Die FDP-Kommunalpolitikerin ist Kandidatin für die bayerische Landtagswahl im Oktober. Bis 2012 war die 44-Jährige CSU-Mitglied.

Josefa Schmid aus Bayern kommt im Januar als Krisenmanagerin nach Bremen. Die bisherige Leiterin der Bamf-Außenstelle muss ihren Posten räumen. Der Verdacht: Sie soll Asylanträge ungeprüft und zu Unrecht positiv entschieden haben. Von mehr als 2.000 Fällen ist die Rede, Schmid spricht von mehr als 3.300.

Wie berichtet, soll der Leiter der Außenstellen Friedland und Oldenburg bereits 2014 mehrere Führungskräfte über Auffälligkeiten in Bremen informiert haben. Konsequenzen für Schmids Vorgängerin, die erst seit kurzem suspendiert ist, habe es nicht gegeben, berichtet der „Spiegel“. Im November 2017 erstattet das Bamf Anzeige. Inzwischen ermittelt die Bremer Staatsanwaltschaft, auch wegen Bestechung und Bestechlichkeit. Es geht unter anderem um Restaurantbesuche. Geklärt werden soll ferner, ob Dolmetscher oder Vermittler Geld genommen haben.

Schmid arbeitet sich in Bremen ein, wälzt Akten und elektronische Dokumente. Im Februar handelt sie: Unaufgefordert schreibt sie einen Bericht an die Behördenleitung in Nürnberg, mit Verdachtsmomenten und Beobachtungen zu dem Fall. Als die gewünschte Resonanz ausbleibt, wendet sie sich an eine höhere Ebene. Sobald Anfang März klar wird, dass der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) als Innenminister nach Berlin wechselt, versucht sie, Kontakt herzustellen. So jedenfalls schildert sie es in einem auf den 13. Mai datierten Schreiben an Seehofer, das Medien vorliegt.

Doch Schmid stößt, so jedenfalls empfindet sie es, auf taube Ohren: „Unendlich darüber gefreut“ hätte sie sich über den neuen Mann in Berlin, der dies doch sicher zur „absoluten Chefsache“ erklären müsste. „Leider wurden wir nicht erhört“, schreibt sie im Rückblick bitter in ihrem Schreiben vom Mai.

Dann wird Schmid „erhört“. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer, telefoniert am 4. April mit ihr. Der bisherige CSU-Bundestagsabgeordnete gilt als enger Vertrauter Seehofers. Schmid schickt Mayer eine schriftliche Darstellung der Vorgänge in der Bremer Bamf-Stelle. Schwere Vorwürfe erhebt sie in diesem Dokument: „Hier wurden systematisch und grob fahrlässig Identitäten von Antragstellern nicht ermittelt.“ Bereits rechtskräftige, negative Asylbescheide seien aufgehoben worden.

Das Bundesinnenministerium solle alsbald eine Sicherung früherer Datenbestände veranlassen, um ein Verschwindenlassen von Beweismitteln zu verhindern. Vor ein paar Tagen, gerade ist Schmids Bericht in die Öffentlichkeit gelangt, muss sie gehen – wieder zurück zum Bamf nach Deggendorf. „Aus Gründen der Fürsorge“, angeblich wegen der öffentlichen Berichterstattung.

Dabei hat die 44-Jährige mit dem Licht der Öffentlichkeit als langjährige Kommunalpolitikerin und als Hobbysängerin gar kein Problem, im Gegenteil. Sie darf als Beamtin aber nicht über interne Vorgänge in der Behörde sprechen. Gegen ihre Versetzung nach Niederbayern kämpft Schmid weiter. - dpa/gn

