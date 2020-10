Johanniter bewältigen den Ansturm

Bremen – Sanitäter Fabian führt ein Stäbchen recht tief in den Mund eines Mannes bis hinters Zäpfchen. Der würgt einen kurzen Augenblick. Sekunden später plauscht er wieder mit dem Sanitäter. Dann geht er aus dem Katastrophenschutzzelt, das in einer Halle an der Zentrale der Johanniter-Unfallhilfe an der Julius-Bamberger-Straße in Habenhausen steht. In dem Zelt befindet sich die Corona-Ambulanz der Johanniter Bremen-Verden.

Mehr als 1 000 Personen haben sich hier seit August testen lassen. Der Ansturm war so groß, dass die Teststation mittlerweile an sechs statt an drei Tagen pro Woche öffnet, sagt Johanniter-Sprecherin Nicole Baumann. In der Halle hinter dem Zelt steht Arne Saak (28), Sanitäter bei den Johannitern. Er hält sich für eventuelle Fragen bereit. Ein Mann fragt: „Wann ist das Testergebnis da?“ Saaks Antwort: „Wahrscheinlich am nächsten Tag.“ Der Mann braucht das Ergebnis am Folgetag um 18 Uhr. „Sonst sitze ich in Paris fest“, sagt er.

Johanniter-Testzentrum in Bremen: Buntstifte für die Kleinen

Auch Tim (48) lässt sich testen. Eine Vorsichtsmaßnahme. In seinem Betrieb war eine Mitarbeiterin mit Corona infiziert. Etwas später nimmt Sanitäter Fabian eine Probe bei einer 53-jährigen Bremerin. Sie will am nächsten Tag nach Schleswig-Holstein in Urlaub fahren, wo an diesem Tag noch das Beherbergungsverbot gilt.

Private und berufliche Reisen sind der Hauptgrund für die Tests. Vor dem Familienurlaub werden oft auch Kinder getestet und bekommen eine kleine Belohnung. „Wir haben Seifenblasen und Buntstifte. Wir bestechen die Kinder“, sagt Saak.

Johanniter-Testzentrum in Bremen: Jede Woche positive Ergebnisse

Sanitäter Fabian trägt einen Infektionsschutzanzug, mit einem Reißverschluss verschlossen und auch noch verklebt. Vor dem Gesicht: eine Maske und ein Kunststoffschutz. „Mehr als zwei Stunden hält man das darin nicht aus“, sagt Saak. Man werde nass darin, weil man schwitze. Der Anzug wird nur einmal angezogen und danach weggeworfen. Fabian trägt zwei Paar Handschuhe. Nach jedem Patienten wirft er das obere Paar ab und zieht neue Handschuhe an.

Es kommen zur Hälfte Privat- und zur Hälfte Firmenkunden, sagt Baumann. „Wir haben jede Woche positive Ergebnisse dabei, immer mal wieder, obwohl es sich um Leute ohne Symptome handelt.“ Menschen mit Symptomen werden von den Johannitern nicht getestet, sondern zum Arzt geschickt.

Noch bis Ende Oktober kostet der Corona-Abstrich 95 Euro, danach 115 Euro. Davon gehen 65 Euro an das auswertende Labor. Das restliche Geld fließt zu etwa zwei Dritteln in Material. Die 16 Ehrenamtlichen bekommen eine Aufwandsentschädigung.

Derzeit öffnet die Corona-Teststelle montags bis freitags von 18 bis 21 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Infos und Anmeldung

www.johanniter.de/bremen-verden

Von Martin Kowalewski