„Revolverheld“-Sänger enthüllt Handabdrücke in der Lloyd-Passage

Bremen - Von Ralf Sussek. James Last, Peter Maffay – und dazu noch Werder-Größen wie Thomas Schaaf, Ailton und Diego. Sie alle haben in der Bremer „Mall of Fame“, der Lloyd-Passage, ihre Handabdrücke hinterlassen. Und nun auch der gebürtige Bremer Johannes Strate, Frontmann der Band „Revolverheld“ und – Werder-Fan. Das passt.

Da steht er nun, der Johannes Strate. Nur wenige, die am Montagmittag an ihm vorbeilaufen, kennen ihn nicht. Die meisten der rund 200 Menschen um ihn herum sind Fans. Unschwer zu erkennen an den T-Shirts mit der Aufschrift „Revolverheld“, deren Leadsänger Strate ist. Oder – für Eingeweihte – mit den Buchstaben „RH“.

Während er auf den offiziellen Beginn der Enthüllung seiner Handabdrücke wartet, plaudert er locker mit den Umstehenden. Die Abdrücke der Showgrößen Rudi Carrell und James Last sind hier auch schon verewigt. Als Strate später gefragt wird, was er, Peter Maffay und James Last gemeinsam haben, frotzelt er: „Alle drei sehen hervorragend aus.“ Und weiß natürlich genau, worauf Fragestellerin Erika Becker von der Interessengemeinschaft Lloyd-Passage hinaus will. „Wir sind alle hier verewigt.“

Strate und James Last sind zudem bekannte Botschafter Bremens. Vor 13 Jahren erschien das Debütalbum von „Revolverheld“. Ein Jahr später begann die Erfolgsgeschichte der Band, als sie das Bundesland Bremen beim „Bundesvision Songcontest“ von Stefan Raab vertrat und Platz 2 belegte. Acht Jahre später gewann „Revolverheld“ den Wettbewerb mit dem Song „Lass uns gehen“ – wieder für Bremen.

+ Nach Ende des offiziellen Enthüllungsakts nimmt sich Strate Zeit für seine Fans, verteilt Autogrammkarten, macht Selfies. © Sussek

Auch wenn zwei gebürtige Hamburger bei „Revolverheld“ mitmischen – „der Johannes“ hält die Bremer Fahne hoch. Als gebürtiger Bremer, der hier studiert und viele Jahre im Viertel gewohnt hat, ist er auch seit frühester Jugend Werder-Fan. Auf die Frage, was er am liebsten in Bremer kaufe, gibt es die trockene Antwort: „Werder-Karten.“ Nicht ganz so schnell vermag Strate die Frage nach der Platzierung seines Lieblingsvereins in der kommenden Bundesliga-Saison zu beantworten. Letzlich steht der Tipp aber: „Siebter.“

Nach der Bekanntgabe des Termins für den nächsten „Revolverheld“-Auftritt in Bremen (Montag, 19. März 2019, „Zimmer-mit-Blick“-Tour) geht Strate für die Fotografen auf die Knie zur Enthüllung der Handabdrücke. „Hier, hier, hier“, rufen die Bildjournalisten. Strate schaut geduldig von einem Objektiv zum nächsten.

Nach fünf Minuten Blitzlichtgewitter ist der Spuk vorbei. Darauf haben viele Fans gewartet. Strate widmet sich ihnen – wieder äußerst geduldig. Ein paar nette Worte hier, ein paar Selfies dort. Der Griff in die Jackentasche fördert Autogrammkarten zutage, die bis zur letzten verteilt werden. Strate entdeckt ein kleines Mädchen, zu jung für einen Fan, so jung, dass es wahrscheinlich gerade erst geboren war, als „Revolverheld“ 2014 den „MTV Music Award“ als beste deutsche Band erhielt. Noch ein Selfie. Die Mutter strahlt. Und die nächste Fan-Generation freut sich mit.