Ein echter Live-Musiker: Johannes Oerding begeistert seine Fans in Bremen

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Volle Power: Johannes Oerding hat am Sonntagabend vor rund 8 000 Fans in der Bremer Stadthalle einmal mehr bewiesen, dass er ein Meister des Live-Auftritts ist. Er überzeugte mit einem abwechslungsreichen und mitreißenden Konzert. © Kowalewski

Ein tolles Konzert und ein wahrer Meister des Live-Auftritts: Johannes Oerding hat seine Fans in Bremen begeistert.

Bremen – Die Stimmung war super, die Halle voll. Mehr als 8 000 Besucher erlebten am Sonntagabend in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) den Auftritt von Johannes Oerding und Band auf seiner Tour „Plan A“. Eine Stimmungsachterbahn mit sentimentalen, ruhigen Balladen, stimmungsträchtigem Pop und auch rockigen Klängen – ein abwechlsungsreicher und mitreißender Abend!

Sechs Stunden Konzert stellt Johannes Oerding zu Beginn scherzend in Aussicht. Es werden etwa zweieinhalb. Oerding geizt nicht mit Zugaben: Der Vollblut-Live-Musiker zieht durch bis 23 Uhr. Neue und ältere Songs verfangen bei den tendenziell mittelalten Fans.

Oerding erkennt einige seiner Anhänger. „Ihr seid alt geworden“, sagt er zu Beginn der Show. Natürlich ist das nicht böse gemeint. Er kommt vielmehr sogleich auf lockere Weise zu sich selbst und filmt sein Gesicht ganz aus der Nähe. Dieses erscheint mit allen Details auf den zwei großen Leinwänden neben der Bühne. Oerdings Wunsch: Die Zuschauer sollen sich kennenlernen. Sie sollen den Menschen um sich herum die Hand geben. Das Publikum kommt sichtlich in Bewegung. Zudem sollen die Fans ihrer Begleitung einmal tief in die Augen schauen und sagen: „Du bist schön.“ Das tun vorne an der Absperrung auch zwei Frauen – durchaus scherzhaft.

Johannes Oerding: Sehr guter Draht zu den Fans in Bremen

Der Song „So schön“ beginnt. Der Sänger lässt auch Fans aus dem Publikum singen. Als dies die unter 20-jährigen Frauen tun sollen, kommt kaum Gesang zustande. „Das war mal anders vor 17 Jahren“, sagt Oerding. Damals spielte er das erste Mal in Bremen. Immer wieder lässt er durchblicken, wie gerne er an der Weser auftritt. Er spricht auch seine Konzerte in Bassum an. Der 41-Jährige ist herzlich und hat einen sehr guten Draht zu seinen Fans in der vollen Halle.

Nachdem „Diese Stadt ist einsam ohne Dich“ vom neuen Album „Plan A“ mit traurig-melancholischer Atmosphäre zu Ende ist, kündigt Oerding „den traurigsten Song“, den er je geschrieben hat, an. „Traurig aber wahr“ kommt jedoch als absolutes Stimmungshighlight mit viel Witz daher. Oerding hat den Song geschrieben, nachdem ein bayerischer Journalist, der auch mal eine Band hatte, einen seiner Auftritte verrissen hatte. „Dieser Zeitungsredakteur, der selber gerne Musiker wär", hatte früher mal ‘ne Band, die außer ihm sonst niemand kennt“, heißt es in dem Text. Es geht um unglückliche Erfahrungen, um das Ende, das am Anfang nie vorhersehbar ist.

Damit die Presse ihm nicht vorwerfen kann, sich musikalisch nicht entwickelt zu haben und immer das Gleiche zu spielen, präsentiert Oerding den Song in mehreren Klangvarianten. Die Zuschauer dürfen ihm Vorschläge zu rufen. Die erste Variante: Musical. Ein eleganter Klaviersound. Ein Oerding, der gesanglich und auch von der Körperlichkeit her durchaus zur Dramatik neigt. Zudem singt er eine Schlagerversion mit einem süßlich-aufdringlichen Keyboard-Sound. Oerding schafft es auf ruhige und stimmige Weise, eine amüsante Überzeichnung eines Schlagerstars zu geben.

Ganz anders ist etwa die Version „laut“, die nicht zuletzt durch den krachenden, verzerrten Gitarrensound im Metal-Gestus daherkommt. Was für ein Wandel: Johannes Oerding schreit den Text ins Mikro. Er springt wild umher. Beeindruckend, eine ungeahnte Seite des 41-Jährigen. Danach geht es in Richtung Elvis-Sound.

Auch Oerdings Band überzeugt. Ein Solostück des Schlagzeugers Simon Gattringer erklingt wie ein Feuerwerk. Die Schnelligkeit des Instrumentalisten ist geradezu atemberaubend. Eine Begegnung auf der Reeperbahn wird im souligen „Ecke Schmilinsky“ beschrieben. Oerding lässt das Publikum singen, Soul aus Bremen. Das klappt beachtlich gut, so reißt Musik mit.

Berührend das sehr persönliche „Eins-zu-Eins-Gespräch“ des Wahl-Hamburgers für seinen Vater. Der dürfte Tränen in den Augen haben, wenn er diesen gesprochenen Song hört.

Stimmung macht live der Song „Schnee von gestern“. Und mit „Für immer ab jetzt“ als letzter Zugabe nach einer vielfältigen Show verabschiedet Live-Meister Oerding zu später Stunde seine Fans akustisch zart.