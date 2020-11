Johann Horn will Impulse setzen

Bremen – Er soll es richten, neue Impulse setzen, Bremens größte Einrichtung für Menschen mit Behinderung auf einen erfolgreichen Kurs zurückführen: Johann Horn ist seit Anfang Oktober neuer Leiter der Werkstatt Bremen. Im Gespräch berichtet der 53-Jährige, was ihn an seiner Arbeit fasziniert, welche Baustellen er angehen will und wie sein Wechsel von Regensburg, wo er lange Zeit tätig war, in die Hansestadt zustandekam.

20 Jahre sind eine lange Zeit. 20 Jahre, in denen Johann Horn die Werkstätten der Katholische Jugendfürsorge (KJF) in Regensburg leitete und vielen positiv in Erinnerung bleiben wird, schaut man auf die zahlreichen Berichte, die nach seinem Wechsel nach Bremen veröffentlicht wurden. Als „Mister Werkstätten“ wurde er während seinen Abschieds im August gefeiert. Ein Abschied und Verlust für die einen, ein womöglich großer Gewinn für die anderen – die Werkstatt Bremen, vielen besser bekannt unter dem Kernbetrieb Martinshof. Horn fühlte sich wohl im östlichen Bayern, sagt er, er habe seine Arbeit stets mit „großer Begeisterung“ ausgeübt, aber sowohl für ihn selbst als auch für einen Träger sei es irgendwann an der Zeit, sich zu verändern, seinem Leben und der Arbeit der Einrichtung neue Impulse zu geben.

Neuer Chef für Martinshof Bremen: Richtiger Zeitpunkt für einen Wechsel

Nun ist Johann Horn in Bremen und leitet seit Anfang Oktober die Werkstatt Bremen, mit rund 1 800 beeinträchtigen Menschen und etwa 410 Angestellten einer der größten Träger seiner Art in Deutschland. Für Horn war es „genau der richtige Zeitpunkt“ für einen Wechsel, wobei er Bremen anfangs nur aus der Ferne gekannt habe. „Die Stelle war vakant, das passte einfach.“ Bereits Anfang des Jahres stand für ihn die „grundlegende Entscheidung“, nach Bremen zu gehen, fest. Den letzten Schubs gaben ihm seine drei erwachsenen Kinder. Etwas Neues probieren, die Herausforderung annehmen, das spornte ihn an.

Dabei war Horns Weg in die Arbeit mit behinderten Menschen nicht vorgezeichnet. Als studierter Diplom-Ingenieur im Bereich Elektrotechnik kam der 53-Jährige aus einer ganz anderen Richtung, doch eine Begegnung mit dem früheren KJF-Leiter in Regensburg in den 90er Jahren begeisterte ihn für diese Aufgabe – und sein damaliger wie jetziger Job verbinde zwei Welten, in denen er sich sehr wohlfühle: „Unternehmertum und sozialer Auftrag.“ Somit heißt es für Horn nicht nur den in finanzielle Schieflage geratenen städtischen Eigenbetrieb wieder auf die Beine zu stellen, sondern auch das Bremer Werkstatt-Modell fortzusetzen, von dem Horn „immer schon fasziniert“ war.

Neuer Chef für Martinshof Bremen: Wichtige Teilhabe

Besonders wichtig seien ihm dabei zwei Grundüberzeugungen: „Die Teilhabe an der Arbeitswelt ist Grundvoraussetzung für einen gelingendes Leben. Arbeit ist mehr als Broterwerb. Sie gibt Struktur, schafft sozialen Status und fördert Kontakte außerhalb der Familie.“ Zum anderen möchte er noch mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Werkstattbeschäftigten eingehen. „Das Angebot muss sich den Menschen anpassen, nicht andersrum.“ Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung begeistere ihn deshalb auch so sehr, weil diese laut Horn „ein hohes Maß an Engagement mitbringen, eine Verbindung zum Arbeitgeber haben“. Er schätze – sowohl als Mensch als auch als Chef – „die Klarheit in der Kommunikation“. Als Vorgesetzter sei das etwas sehr Erfreuliches.

Das, was die Menschen mit Behinderung vorleben, möchte auch er in Zukunft selbst in die Öffentlichkeit tragen, sagt Horn. Die Werkstatt Bremen, um die es nach dem Abgang des vielgeschätzten früheren Geschäftsführers Wilfried Hautop ruhig, zu ruhig wurde, solle wieder ein Ort werden, über den man sage: „Ich komme genau hierher, weil es hier das richtige Angebot für mich gibt.“ Die Angestellten dürfen sich unterdessen auf einen Chef einstellen, der von „zwei wesentlichen Grundsätzen getragen“ werde: „Transparenz und Klarheit in den Entscheidungen – das ist der Weg, der langfristig zum Erfolg führt.“