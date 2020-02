Jobs: Freie Auswahl

Eine simulierte Fahrt als Lokführer: Dominic (22, rechts) sitzt an den Hebeln, Lokführer Jan Froberg (43) aus Hamburg erklärt ihm auf dem „Bremer Karrieretag“, wie es geht. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Strom aufdrehen, Luftbremsen lösen: 1 100 Tonnen auf 610 Metern setzen sich in Bewegung, allerdings nur in der Simulation. Die HSL-Akademie aus Hamburg, Tochter der HSL-Logistik, hat einen Simulator für Zugfahrten zum fünften „Bremer Karrieretag“ mitgebracht. Auf der Veranstaltung im Maritim-Hotel und im Congress Centrum präsentieren am Freitag unter anderem 60 Unternehmen ihre Angebote. Denn: Sie suchen händeringend Mitarbeiter.

Dominic (22) aus Bremen will sich probieren. Langsam setzt der Zug sich in Bewegung. Doch dann ist es vorbei, er steht. Der Lokführer muss seinen Fuß auf einem Pedal halten und alle 30 Sekunden heben, um zu zeigen, dass er da und arbeitsfähig ist. Sören Flögel (31), Betriebsleiter bei der HSL-Akademie, will mit seinen Kollegen gezielt um Quereinsteiger werben. „Die meisten Leute kommen mit dem Bildungsgutschein oder bekommen die Ausbildung von der Rentenkasse finanziert“, sagt er. Wer die knapp einjährige Ausbildung besteht, wird übernommen. Lokführer werden gesucht. Bis zu 3 000 Euro Lohn könnte es geben. Bewerber, die sich schwer tun, könnten alternativ bereits nach wenigen Monaten gefragte Rangierbegleiter sein, heißt es.

Basid (16) findet den Karrieretag hilfreich. Ihn interessiert eher handwerkliche Arbeit, etwa als Klempner oder auf dem Bau. „Etwas, was nicht langweilig ist“, sagt er.

Die Veranstalterin des „Bremer Karrieretags, Dominique Rousseaux (51) von „Job Woche“, ist sehr zufrieden: „Wir schätzen, dass wir erstmals mehr als 3 000 Besucher haben werden.“ Fachkräfte würden gesucht – im Dienstleistungsbereich und in der Industrie, stark im Handwerk, in der Pflege und in der Gastronomie. Es gehe durch alle Qualifikationsstufen.

Die Aussage von Jens Bergmann, Pflegedirektor bei der Roland Klinik in Bremen, unterstreicht das: „Wir suchen Fachkräfte. Die gibt es nirgendwo im Moment.“ Er sieht in der neuen generalisierten Pflegeausbildung einen großen Fortschritt: „Das ist eine sehr breit aufgestellte Basis-Ausbildung.“ Danach könne man sich in viele Richtungen weiterqualifizieren. „Es ist eine sehr befriedigende und abwechslungsreiche Arbeit. Man kann Menschen helfen.“ Auch die Bezahlung sei besser geworden.

Die Hochschule Bremerhaven sucht dringend Studenten für die MINT-Fächer, also für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Immer noch sind hier Frauen unterrepräsentiert. „Sie sind oft in Mathe gut, trauen sich aber nicht“, meint Sonja Puncken-Kassen (47) vom Bewerbungsmanagement der Hochschule. Mit speziellen Workshops sollen Oberstufenschülerinnen überzeugt werden. Auch karriereträchtige Fächer mit hohem Physik und Mathe-Anteil wie Anlagenbetriebstechnik, Produktionstechnologie und Gebäudeenergietechnik würden wenig angewählt.

Die Feuerwehr Bremen sucht händeringend Einsatzkräfte. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung „in einem der Feuerwehr dienlichen Beruf“. Beim Einstellungstest müsstn die Interessenten zeigen, dass sie „keine zwei linken Hände“ haben. Deutsch, Mathe, Physik und technisches Verständnis werden in einem Theorieteil geprüft. Ein intensiver Sporttest und Tests, die Einsatzsituationen ähneln, folgen. Die zweijährige Ausbildung verbindet Theorie und Praxis, etwa beim Umgang mit den Geräten. Auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter absolvieren angehende Feuerwehrleute, da sie auch auf Notarztwagen im Einsatz sind. Rettungsdienste machen einen großen Teil der Arbeit aus, berichten Feuerwehrleute.

Insgesamt 15 Ausbildungsberufe bietet die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an. Die meisten Stellen entfallen auf die Fachkraft im Fahrbetrieb. Die Azubis lernen nicht nur, Bus und Straßenbahn zu fahren, sondern gehen unter anderem auch in die Werkstatt und die Verwaltung. Ein Großteil der Ausbildung sei kaufmännisch, erklärt Thorsten Cikryt (44), Ausbilder bei der BSAG.