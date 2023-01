Jetzt kommt der Frühling: Im Februar beginnt die Bremer Bürgerpark-Tombola

Von: Thomas Kuzaj

Auf dem Liebfrauenkirchhof in der Bremer Innenstadt „wächst“ die Gewinnausgabe der Bürgerpark-Tombola in die Höhe. © Kuzaj

Bremen – Losverkauf, Gewinnausgabe, Vitrinen – die Bremer Bürgerpark-Tombola baut dieser Tage wieder ihre „Tiny Houses“ in der Bremer Innenstadt auf; am Liebfrauenkirchhof zum Beispiel ist schon viel zu erkennen. Und es wird auch Zeit, denn der Losverkauf zugunsten des privat finanzierten Bremer Bürgerparks beginnt in wenigen Tagen. Fragen und Antworten zum Thema.

Wann fängt die Tombola an und wer profitiert vom Erlös aus dem Losverkauf?

Die nunmehr 69. Bürgerpark-Tombola beginnt am Mittwoch, 1. Februar. Die Saison dauert bis Sonntag, 7. Mai. Der Hauptteil des Reinertrags geht an den Bürgerparkverein; die Tombola gilt als wichtiger Pfeiler der Parkfinanzierung. Zudem fließt ein Achtel des Erlöses an den Rhododendronpark. Der Park Links der Weser (Huchting) und Knoops Park im Bremer Norden bekommen jeweils ein Sechzehntel.

Wieviel Geld hat die Tombola im vergangenen Jahr eingespielt?

484.800 Lose wurden bei der Tombola 2022 verkauft. Damit erwirtschaftete die Lotterie nach zwei Jahren, die stark durch coronabedingte Einschränkungen geprägt waren, einen Reingewinn von 312.000 Euro – bei einem Umsatz von 969.600 Euro. 2020 war der Umsatz auf 767.800 Euro gesunken, 2021 gar auf 521.600 Euro. Rekord war ein Umsatz von 1.194.200 Euro in der Saison 2019. Für dieses Jahr nun hofft Tombola-Geschäftsführer Dietmar Hoppe auf Ergebnisse wie im vergangenen Jahr – „oder noch bessere“.

Welche Bremer Sehenswürdigkeit ziert in diesem Jahr die Lose?

Haus Schütting, Sitz der Handelskammer. Trotz steigender Kosten (die Stichworte reichen von „Energie“ bis „Mindestlohn“) bleibt der Lospreis bei zwei Euro.

Leerstand, Kriminalität, Stillstand – in der City und am Hauptbahnhof muss die Tombola sich in einem Umfeld behaupten, das schwieriger geworden ist. Wie geht sie damit um?

Erste Tombola-Vorbereitungen mit Rathaus- und Dom-Blick. © Kuzaj

Das Tombola-Team setzt auf die (Anziehungs-)Kraft des Bewährten – seit Jahrzehnten leitet sie mit ihren freundlich bunten Losen und den rot-weißen Häuschen in Bremen gleichsam den Frühling ein. „Von Februar bis Mai gehört die Tombola zu unserem Stadtbild, sie kündigt gewissermaßen den nahenden Frühling an“, so sieht es auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Liebfrauenkirchhof, Sögestraße und Hauptbahnhof sind die wichtigen Stationen im Losverkauf; flexibel lässt sich zudem an Standorten wie Hanseatenhof und Pieperstraße auf Publikumsströme reagieren. Eine wichtige Rolle spielen die von der City unabhängigen Verkaufsstellen in Einkaufszentren: Weserpark und Roland-Center, Walle-Center, Berliner Freiheit und „Waterfront“. Präsenz zeigt die Lotterie seit nunmehr 15 Jahren auch mit dem „Tombomobil“, das an Wochenenden beispielsweise den Bürgerpark ansteuert und an Wochenmarkttagen den Bremer Norden.

Wer kauft Tombola-Lose?

Das wird repräsentativ erhoben. Im vergangenen Jahr waren demnach 44 Prozent der Loskäufer männlich, was wiederum bedeutete: mehrheitlich griffen Frauen (56 Prozent) zu den bunten Briefchen. Der größte Teil der Tombola-Kundschaft (nämlich: 76 Prozent) kam aus Bremen, 15 Prozent aus dem näheren Umland (Radius bis 30 Kilometer), neun Prozent von weiter her. Die Altersstruktur der Käuferschaft wirkt recht ausgeglichen – 18 bis 29 Jahre: 13 Prozent; 30 bis 39 Jahre: 21 Prozent; 40 bis 49 Jahre: ebenfalls 21 Prozent; 50 bis 59 Jahre: 23 Prozent; 60 Jahre und älter: 22 Prozent. Apropos Verkauf: Geschäftsführer Hoppe sucht weiteres Personal für Losverkauf und Gewinnausgabe. Infos unter dieser Adresse.