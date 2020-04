Jetzt also doch: Maskenpflicht in Bremen

Bremen – Jetzt kommt die Maskenpflicht also doch: „Der Senat hat sich heute darauf verständigt, dass ab Montag im Öffentlichen Personennahverkehr sowie in Einzelhandelsgeschäften eine Pflicht zu einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht“, sagte Senatssprecher Christian Dohle. Und weiter: „Formal wird das Ganze am Freitag beschlossen.“

CDU und Grüne hatten bereits zuvor eine Maskenpflicht gefordert. „Eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten kann dazu beitragen, weiterhin zu sensibilisieren und nicht dem Anschein der Normalität zu erliegen“, sagte Rainer Bensch, gesundheitspolitischer Fraktionssprecher. Die CDU plädiert für eine Maskenpflicht auch bei Publikumsverkehr in Behörden, bei Hausbesuchen von Dienstleistungsunternehmen, für Patienten beim Besuch von Arztpraxen sowie demnächst in Schulen. Die gesundheitspolitische Sprecherin Grünen-Fraktion, Ilona Osterkamp-Weber, sagte: „Wir befinden unsweiterhin in einem sensiblen Stadium der Corona-Pandemie. Das Tragen einer Mund- und Nasenmaske tut nicht weh, hilft aber ganz besonders den Risikogruppen.“ SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör sagte: „Die Maskenpflicht kann dazu beitragen, den Schutz der Bürger insbesondere an den Stellen des öffentlichen Lebens zu verbessern, wo Abstandsregeln nur schwer eingehalten werden können.“

Derweil spürt die Arbeitnehmerkammer eine „Hochkonjuktur in der Kirse“ und weitet ihre Beratungsangebote aus. Allein im März wurden mehr als 6 100 Rechtsfragen beantwortet, ein Plus gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent. „Sorge um die Gesundheit, das Einkommen und den Arbeitsplatz führen bei vielen Beschäftigten zu einer besonders angespannten Situation“, sagte Kammer-Hauptgeschäftsführer Ingo Schierenbeck.

Die für 8. und 9. Mai geplante Bremer Kongressmesse „Leben und Tod“ soll aufgrund der Corona-Pandemie in abgewandelter Form ins Internet umziehen. „In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsverboten möchten wir den Menschen mehr denn je Mut machen, Hoffnung geben und einen Raum für Begegnungen schaffen – nun zum ersten Mal virtuell“, sagte Projektleiterin Meike Wengler. So gibt es ihren Angaben zufolge zum jetzigen Zeitpunkt bereits mehr als 80 Angebote wie Podcasts, Videos und Blog-Beiträge, die an den Messetagen kostenlos abrufbar sein sollen. Alles sei über die Internetadresse „www-leben-und-tod-vernetzt.de“ abrufbar, hieß es.

Für die drei Kundencenter der Bremer Straßenbahn AG gelten ab Montag, 27. April, neue Öffnungszeiten. Grundsätzlich sind die Kundencenter Hauptbahnhof, Domsheide und Vegesack dann montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. Das Kundencenter Hauptbahnhof ist außerdem sonnabends und sonntags von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet. Das Kundencenter Domsheide und das ebendort untergebrachte BSAG-Fundbüro sind sonnabends und sonntags geschlossen.

Derweil gibt es neue Termine für Events: So ist der Auftritt von Comedian Markurs Krebs mit seiner Show „Pass auf ... kennste den!“ im Pier 2 (geplant am 8. Mai) auf Sonnabend, 16. Januar 2021, 20 Uhr, verschoben worden. Die Zaubershow „Dream and Fly“ der „Ehrlich Brothers“ (geplant: 26. April) soll am Mittwoch, 30. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle (ÖVB-Arena) stattfinden. je/epd