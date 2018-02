Bremen - Der Euro rollt. Die Jagd auf die Kekse, Museumskarten, Kreuzfahrten und Autos beginnt. Am Mittwochvormittag ist bei klirrender Kälte und tiefblauem Himmel auf dem Ansgarikirchhof die 64. Bürgerpark-Tombola eröffnet worden.

Mit fast allen (despektierlich ausgedrückt) üblichen Verdächtigen und den üblichen Zutaten. Soll heißen: mit Schornsteinfegern, dem „Capstan Shanty-Chor“ unter Leitung von Anna Koch und mit bunten Luftballons. Gemach, gemach: Die Luftballons wurden nach der Eröffnungszeremonie an Passanten verteilt. Sie schmücken nur noch die Pressefotos und Selfies, fliegen aber nicht mehr in die Luft und die weite Welt.

Zurück auf Los: Joachim Linnemann, Präsident des Bürgerparkvereins, animierte die Beobachter des Geschehens zum Loskauf. Gemeinsam mit Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne), Parkdirektor Tim Großmann und drei Schornsteinfegern brachte er die ersten Tombolalose unters Volk.

So weit, so schön. Bis Muttertag, 13. Mai, läuft der Losverkauf in der Innenstadt, in diversen Einkaufszentren und am „Tombomobil“, dem „rollenden Glücksmobil“. Ein Los kostet zwei Euro. In diesem Jahr ziert die Wallmühle die bunten Glücksbriefchen.

Bremer Parks profitieren

„Jedes Los ist ein Gewinn für Bremen“, sagte Linnert, die den Tombola-Schirmherrn Carsten Sieling vertrat. Der Bremer Bürgermeister half in Berlin, die neue Groko zusammenzubasteln. Zurück an die Weser: Vom Erlös der Tombola profitieren Bremer Parks. Sechs Achtel erhält in diesem Jahr der Bürgerpark (Linnert: „Ein lebendiges, wertgeschätztes und einmaliges Kulturdenkmal, das wächst und gedeiht“), je ein Achtel der Achterdiekpark und der Knoops Park.

Für den Bürgerpark, der sich aus Spenden Bremer und Buten-Bremer finanziert, ist die Tombola eine wichtige Einnahmequelle. Und die soll sprudeln. 2017 haben Tombola-Chef Dietmar Hoppe und sein Team 557 300 Lose verkauft, 1,1146 Millionen Euro umgesetzt und einen Reinertrag von 402 000 Euro erwirtschaftet. Die „starke Marke“ soll zumindest wieder erreicht werden.

je