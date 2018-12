Jazz und Weihnachtsstuben gegen die Einsamkeit

Damit keiner alleine feiern muss: Initiativen, Vereine und Kirchengemeinden organisieren Veranstaltungen zum Fest

Bremen - Initiativen, Kirchengemeinden und Vereine wollen am Heiligabend in Bremen dafür sorgen, dass niemand alleine Weihnachten feiern muss. So organisiert die Bremer Anneliese-Loose-Hartke-Stiftung unter dem Motto „Weihnachten gemeinsam“ am Nachmittag und am Abend an 19 Orten Weihnachtsstuben, die sich nach Angaben von Stiftungsvorstand Helmut Hafner für Menschen jeden Alters und auch für Flüchtlinge öffnen. „Wir vermeiden das Wort Einsamkeit und laden alle ein, die Weihnachten mal anders feiern wollen“, sagte Hafner. Noch würden freiwillige Helfer gesucht (Kontakt unter 0177/9720413).