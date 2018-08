„Ein Sonntag im Park“ in Oberneuland

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein Sonntag im Bett? Nee, wo denken Sie hin! „Ein Sonntag im Park“ – das ist das Motto. Am Sonntag, 2. September, jedenfalls. Und zwar in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in Oberneuland.

Im Park Hohenkamp auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Oberneulander Landstraße 27–29 ist dann zum mittlerweile 17. Mal das Familien-Musikvergnügen „Ein Sonntag im Park“ angesagt; wieder organisiert vom Verein „Förderkreis Overnigelant“. Musikalischer Leiter des Fests ist der Schlagzeuger und Percussionist Maximilian Suhr, der in Oberneuland lebt. „Es ist uns wieder gelungen, eine Reihe bekannter Künstler für unser Fest zu verpflichten“, freuen sich Suhr und der „Overnigelant“-Vorsitzende Karl-Heinz Müller gemeinsam.

Der „Sonntag im Park“ beginnt um 11 Uhr mit dem Auftritt des Kinderchors „Lütt Overnigelant“ der Grundschule Oberneuland. Anschließend folgt ein abwechslungsreiches Programm auf gleich zwei Bühnen.

Den Anfang macht die Band „Voodoo Child“ um die schwedische Sängerin Mia Guttormsson mit angefunktem Soul-Jazz-Blues. Das „Boyke-Dettmers-Trio“ und Sängerin Julia sorgen für swingenden Jazz und die Bremer Band „Brema Vista“ präsentiert mit der kubanischen Sängerin Darling Valdivia Gonzalez die vielseitigen Rhythmen aus dem Heimatland der Sängerin.

Aus Holland reisen die „Dixieland Crackerjacks“ mit sehr bunten Kostümen und – eben – Dixie-Jazz an. Mit der Band „Spitz“ treten fünf Musiker aus Norddeutschland mit ihrer „selbstgebackenen“ Popmusik auf, in der sie Soul-, Funk- und Jazzelemente verbinden. „Les 4 Frères“ sind nicht vier, sondern zwei Musiker, die Gipsy-Swing präsentieren – und der australische Songwriter Joel Havea stellt mit seinem Trio Songs mit vielfältigen musikalischen und kulturellen Einflüssen vor.

Der „Sonntag im Park“ klingt mit dem Big-Band-Spektakel der Bremer „Swingin’ Fireballs“ und mit dem Boogie-Woogie-Pianisten Emmanuel Jahreis aus.

Auch für die kleinen Gäste steht in Oberneuland allerlei auf dem Programm, es handelt sich ja schließlich um ein Familienfest. Die „Kids in Motion“ betreuen Mädchen und Jungen mit Spielen und sportlichen Aktivitäten. Außerdem gibt es Kinderschminken, eine Hüpfburg sowie Stockbrotrösten mit dem Pfadfinderstamm „Götz von Berlichingen“.

Von einer Lastwagen-Hubbühne aus lässt sich das Geschehen dieses Mal auch aus luftiger Höhe betrachten. Der „Sonntag im Park“ wird alle zwei Jahre gefeiert. Der Eintritt ist frei. Der Verein „Förderkreis Overnigelant“ kümmert sich unter anderem um Pflege und Erhalt der öffentlichen Parks in Oberneuland.

Retrospektive mit Ola Onabulé

Er ist schon in den unterschiedlichsten Besetzungen im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee aufgetreten. Jetzt kommt der britisch-nigerianische Soul-Songwriter Ola Onabulé zurück – dieses Mal in einer britisch-deutschen Quintett-Besetzung. Auf dem Programm steht eine Retrospektive mit Songs aus seinen bisher erschienenen acht Alben – von „More Soul Than Sense“ aus dem Jahr 1995 über „Seven Shades Darker“ bis hin zu „It’s the Peace That Deafens“. Das Konzert beginnt am Freitag, 7. September, um 20 Uhr.

Onabulé kann es, was „Stimmgewalt und Bühnenpräsenz“ angeht, „mühelos mit einer Big Band aufnehmen“, heißt es im Sendesaal. Mit dem Sänger dieses Mal auf der Bühne: Guillermo Hill (Gitarre), John Crawford (Klavier), Patrick Scales (Bass) und Christopher Nickolls (Schlagzeug).

Eintritt nach Angaben einer Sprecherin: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Ola Onabulé wurde in London geboren. Im Alter von sieben Jahren zog die Familie nach Nigeria, mit 17 kehrte der Sänger nach Großbritannien zurück. Er ist auf internationalen Jazz-Festivals aufgetreten und hat mit verschiedenen deutschen Big-Bands zusammengearbeitet.