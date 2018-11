Jazz für die Gegenwart

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein besonderer Auftritt an einem besonderen Ort – Sean Haefeli aus Berlin setzt die Konzertreihe im Oberneulander „Grand Central“ (Alter Bahnhof, Rockwinkeler Heerstraße) fort. Haefelis Auftritt beginnt am Mittwoch, 14. November, um 20 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. Eintrittskarten kosten nach Angaben der Organisatoren im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Haefeli hat in diesem Jahr sein viertes Album „Just Beneath a Dream“ vorgelegt – im Trio eingespielt, von Jazz und Hip-Hop inspiriert. Der in Indianapolis geborene Sänger und Pianist, der in Berlin lebt, hatte im Jahr 2002 sein Debütalbum veröffentlicht.

Seither macht er sich einen Namen als versierter Sänger und Musiker, der stets auch einen klaren Blick für gute Songtexte hat. „Seine Musik, unverkennbar zeitgenössisch, überbrückt den Graben zwischen Klassik und Moderne“, heißt es in einer Vorschau.

Sigi Busch bei „Jazz on Board“

„Unser Ziel ist es, eine Musik zu spielen, die uns direkt mit dem Publikum verbindet. Die munteren Dialoge, die wir untereinander führen, übertragen sich auch auf die Zuhörer“, beschreibt der Bassist Sigi Busch die Intention des Quartetts „Busch Music“. Das Quartett ist heute, Montag, auf dem Theaterschiff an der Tiefer zu Gast – in der montäglichen Reihe „Jazz on Board“, versteht sich. Es geht (wie gewohnt) um 21 Uhr los. Der Eintritt ist frei; Spenden werden nicht abgelehnt.

Es spielen – eben – Sigi Busch am Bass, Gastgeber und Organisator Dirk Piezunka am Saxophon, Martin Flindt an der Gitarre und „Hille“ Klein am Schlagzeug.

Zum Programm gehören – neben Buschs eigenen Kompositionen – auch Songs jüdischer Komponisten aus den 20er und 30er Jahren, die er bearbeitet und speziell für das Quartett arrangiert hat. „Das musikalische Gestalten beschränkt sich dabei nicht nur auf den sehr freien und individuellen Umgang mit dem vorgegebenen Material und der nachgestaltenden Wiedergabe, sondern fordert auch das gleichzeitige Erfinden und Ausführen eigener Ideen des gesamten Ensembles“, formulierte ein Sprecher. Keine Frage: Jazzmusik eben.

Apropos „Jazz on Board“ – am Montag, 19. November, gibt es kein Konzert der Reihe. Aus „organisatorischen Gründen“, wie es heißt. Nächster Jazz-Termin auf dem Theaterschiff ist Montag, 26. November, zur gewohnten Zeit um 21 Uhr.

„Kunstsalat“ in der Villa Sponte

Unter dem Motto „Kunstsalat II“ zeigt die Villa Sponte (Osterdeich 59b) bis einschließlich Sonntag, 16. Dezember, eine Gemeinschaftsausstellung mit Werken von insgesamt 22 Künstlern. Die Ausstellung (Malerei, Druckgrafik, Bildhauerei, Fotografie und Zeichnung) ist dienstags, sonnabends und sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.