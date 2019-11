50 Jahre: Kunsthandwerker feiern Jubiläum

+ Seit 50 Jahren stellen die Kunsthandwerker vor Weihnachten im Bremer Rathaus aus. Foto: INVO

Bremen – Ein richtiges Jubiläum ist es – und obendrein fällt es auch noch in die Adventszeit. Zum nunmehr 50. Mal nämlich laden die Kunsthandwerker aus Bremen und umzu zu ihrer Weihnachtsausstellung in die Untere Rathaushalle ein. Die Ausstellung beginnt am Mittwoch, 11. Dezember. Sie dauert bis Montag, 23. Dezember. Zuvor übrigens ist eine weitere Traditions-Schau in der Unteren Rathaushalle zu sehen – die weihnachtliche Verkaufsausstellung des Martinshofs vom 29. November bis zum 8. Dezember.