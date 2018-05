50 Jahre Klinikum Links der Weser: „Herzolympiade“ und „Frühchenfest“

Bremen - Anfangs hieß sie Zentralkrankenhaus Links der Weser, kurz LdW. 1968 wurde die kommunale Klinik in Kattenturm eingeweiht. Und so wird sie in diesem Jahr – wie berichtet – 50 Jahre alt. Das Klinikum Links der Weser, wie es heute heißt, feiert das Jubiläum mit einer Festwoche, die vom 15. Juni bis 23. Juni dauert.

„Jeden Tag bietet das Krankenhaus Veranstaltungen für die Bevölkerung und interessierte Fachleute“, so Sprecher Rolf Schlüter. Der erste Programmpunkt allerdings führt nicht nach Kattenturm, sondern in die Überseestadt, die 1968 noch der Überseehafen war. Bei der „Bremer Herzolympiade“ treten in der Überseestadt am Freitag, 15. Juni, sechsköpfige Firmenteams an zwölf Stationen gegeneinander an – und kämpfen für ihr Unternehmen um den „Bremer Herzpokal“. Es handelt sich um eine Aktion der Stiftung „Bremer Herzen“.

Die Verbindung zum LdW liegt nah. Seit 1977 ist das Klinikum Links der Weser akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen. 1981 folgte die Inbetriebnahme des ersten Herzkatheterlabors, 1983 die Eröffnung der Herzchirurgie. 2003 wurde im LdW das erste Kunstherz in Bremen implantiert, Anfang 2015 für 18,7 Millionen Euro der neue zentrale OP-Trakt eingeweiht.

Festwoche mit vielen Höhepunkten

Die Festwoche geht am Sonntag, 17. Juni, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr mit dem „Tag der Sicherheit“ am LdW weiter. Der Hubschrauber des ADAC und der Hubschrauber der DRF-Luftrettung können in den Einsatzpausen besichtigt werden. Besucher haben zudem Gelegenheit, sich mit einem historischen Borgward-Polizeiwagen fotografieren zu lassen. Am Montag, 18. Juni, beginnt im „Visit-Hotel“ auf dem Klinikareal um 15 Uhr der offizielle Festakt. „Eingeladen sind die ehemaligen Mitarbeiter, die Nachbarn aus dem Stadtteil, Politik, Freunde und Förderer und die aktuelle Belegschaft“, so der Kliniksprecher weiter.

Am 19. Juni geht es in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr am Infostand der Inneren Medizin unter dem Titel „Zu fett, zu süß, zu salzig“ um ernährungsbedingte Erkrankungen. Zeitgleich informieren die Chirurgen über die Arbeit im OP. Um 17 Uhr folgt ein Workshop unter dem Titel „Dem Krebs keine Chance bieten – Bewusstes und aktives Leben nach der Diagnose“. Ab 18 Uhr spielt die „Jugendsinfonietta“ der Musikschule Bremen unter der Leitung von Martin Lentz im Innenhof der Kinderklinik.

Mehr als 3.000 Geburten in 2017

Am 20. Juni lädt das Herzzentrum zu einem Patientennachmittag (17 Uhr). Der 21. Juni steht im Zeichen der Klinik für Schmerztherapie und Palliativmedizin – mit Vorträgen ab 15 Uhr. Den Abschluss der Festwoche bildet das „Frühchenfest“ am Sonnabend, 23. Juni.

„Auch 2017 war das Klinikum Links der Weser mit mehr als 3.000 Geburten wieder die Klinik in Bremen, in der die meisten Kinder das Licht der Welt erblickten“, so der Sprecher. - kuz