100 Jahre und nur Ärger

Gesunkenes Museumsschiff „Seute Deern“ soll gehoben werden

+ Immer noch in Schieflage: Der Dreimaster „Seute Deern“ liegt im Bremerhavener Museumshafen. Foto: DPA/JASPERSEN

Bremerhaven – Das im Hafen gesunkene Bremerhavener Museumsschiff „Seute Deern“ soll für 1,1 Millionen Euro geborgen werden. Die Arbeiten an dem Wahrzeichen der Seestadt müssten so rasch wie möglich beginnen, bevor die zu erwartenden Herbststürme den Dreimastsegler weiter gefährden, sagten Vertreter des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) am Mittwoch. Das Geld solle zu 90 Prozent vom Land Bremen kommen, die restlichen zehn Prozent werde die Stadt Bremerhaven tragen.