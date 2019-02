Bremen - Das Jahr 2019 bringt offenbar viel „Schwein“ mit sich - schließlich begann Anfang Februar nach dem chinesischen Horoskop das Jahr des Schweins. Die Botanika in Horn (Deliusweg 40) feiert das Chinesische Neujahrsfest am Sonntag, 10. Februar, von 12 bis 18 Uhr unter anderem mit asiatischen Kampfkünsten, einer Teezeremonie sowie einer traditionellen Trommelgruppe.

Eigens für die Feier des Chinesischen Neujahr wird im Japanischen Garten eine Bühne aufgebaut, auf der beispielsweise um 12 Uhr mit traditioneller japanischer Trommelmusik der Beginn der Feier eingeläutet wird. „Der Multipercussionist Masakazu Nishimine ist vor allem als Leiter von Masa-Daiko, einer der besten japanischen Trommelgruppen Europas, bekannt“, sagte im Vorfeld Botanika-Sprecherin Sylvia Schuchardt. Einige seiner Schüler zeigen, was sie bereits gelernt haben. Wenig später (um 13 Uhr) gibt das Wushu-Team Zhao einen farbenfrohen Löwentanz zum Besten. Bereits seit mehr als 15 Jahren lehrt Meister Dong Zhao die Kunst der chinesischen Kampfkünste, auch Wushu genannt, in seiner Wahlheimat Bremen. Beim Neujahrsfest führt er mit ausgewählten Schülern Kung Fu, Qigong und Tai Chi vor. Bei einem kurzen Workshop können sich interessierte Gäste einmal selbst an der Kunst des Tai Chi ausprobieren, so Schuchardt. Wer es eher sinnlich angehen lassen möchte, nimmt an der traditionellen Teezeremonie teil, die Xiaoyan Liu um 14.30 Uhr vorführt. Im Laufe des Tages gibt die Qigong-Meisterin zudem eine kurze Einführung in diese Bewegungskunst. Das kulinarische Angebot zum Neujahrsfest ist ebenfalls asiatisch-inspiriert: Die „Golden Monkeys“ gastieren mit einem Food-Truck vor der Botanika. Geöffnet ist das grüne Entdeckerzentrum ab 10 Uhr. Alle Aktivitäten und Vorführungen zum Chinesischen Neujahr sind im Eintritt enthalten. gn