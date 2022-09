„Jaguar“ und „Leopard“: 75 Jahre Bremer Dettmer-Reederei

Jubiläum

+ © Dettmer-Reederei Die MS „Leopard“, eines der ersten Schiffe der Dettmer-Reederei, die anfangs „Nordwestdeutscher Frachtverkehr B. Dettmer & Co.“ hieß: 63 Meter lang, 568 Tonnen Tragfähigkeit, 1950 bei den Atlas-Werken in Bremen gebaut. Jetzt wurde die Dettmer-Reederei 75 Jahre alt. © Dettmer-Reederei

Bremen – Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging es los – zu Zeiten, in denen noch mit Reichsmark gezahlt wurde. Jetzt hat die Bremer Dettmer-Reederei, deren Zentrale – passend mit Weserblick – an der Tiefer in der Bremer Innenstadt liegt, ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert.

Anno 1947 gründete Bernhard Dettmer das Unternehmen unter dem Namen „Nordwestdeutscher Frachtverkehr B. Dettmer & Co.“; auch Dettmers Bruder Wilhelm war mit von der Partie. Deutschland lag in Trümmern. Es gehörten Mut und Weitsicht dazu, einer von Ungewissheiten geprägten Zeit eine Firma zu gründen.

Anfangs verdiente die Firma ihr Geld mit der Befrachtung privater Schiffe, sprich: der Eigner stellte Schiff und Mannschaft – und Dettmer sorgte für Fracht, die Brüder organisierten Transporte per Binnenschiff. Schon 1950 ließ das junge Unternehmen dann in Bremen seine ersten beiden eigenen Binnenschiffe bauen, die auf die Namen „Jaguar“ und „Leopard“ getauft wurden. Mit den eigenen Schiffen hatte sich das Unternehmen in eine Reederei verwandelt und hieß folglich nun „B. Dettmer Reederei OHG“. Um das durch die Alliierten verhängte Schiffbauverbot zu umschiffen, „nahm man gesunkene Schiffe, die noch eine Registrierung hatten, deklarierte sie als Umbau und nahm eine Bodenplatte als Grundlage für den Neubau“, so Reeder Heiner Dettmer, der das Unternehmen seit 1989 in der zweiten Generation führt.

Die Kohle für Bremens Kraftwerke kommt auf dem Wasserweg

„Jaguar“ und „Leopard“ versorgten Bremens Kraftwerke und die Wollkämmerei mit Kohle; das Haupttransportgut war Kohle von der Ruhr. Unter anderem wegen des großen Massengut-Transportbedarfs in den 50ern wuchs die Dettmer-Flotte schnell. Bald gingen der Reederei die Raubtiernamen aus, weitere Schiffe wurden nach jenen Städten benannt, in denen die Hauptkunden saßen – „Mainz“ und „Wiesbaden“, „Nürnberg“ und „Mannheim“. . .

Dettmer: „Die Entwicklung ging rasant weiter.“ 1961 begann die Reederei die Tankschifffahrt auf dem Rhein mit dem neu gebauten Schiff „Dettmer Tank 7“; Basis hierfür war ein Frachtvertrag mit einem großen Mineralölkonzern. Warum „Tank 7“? Die lakonische Auskunft: „Die Zahl Sieben wurde genommen, weil es zum einen die Glückszahl war und es nicht so aussehen sollte, als ob man nur einen Tanker hat.“

Mineralöl für Westberlin und neue Geschäftsfelder

+ Jubiläum! Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht (r.) überreichte Reeder Heiner Dettmer am Unternehmenssitz an der Tiefer eine Urkunde zum 75-jährigen Bestehen der Bremer Reederei. © Dettmer-Reederei/Klama

1963 legte Dettmer mit der Tankschifffahrt im Bereich Elbe los. In den 70ern war das Unternehmen die größte private Binnenreederei in Deutschland – mit Hauptsitz in Bremen und Niederlassungen in Duisburg, Mainz, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg und Berlin. „In diesem Zeitraum wurden 30 Tankschiffe bei einer Werft in Hamburg gebaut, deren Abmessungen speziell für die Fahrt nach Westberlin ausgelegt waren.“ Sie trugen wesentlich zur Mineralölversorgung der geteilten Stadt bei.

Nach der Wiedervereinigung wurde die Beschäftigung der Flotte durch den Bau des Großtanklagers MUT („Magdeburger Umschlag und Tanklager Dettmer GmbH“) in Magdeburg gesichert. „Heute spielt das Tanklager eine wichtige Rolle in der Versorgung Ostdeutschlands“, so Dettmer. Zudem begann die Zeit der Diversifikation, der Erschließung neuer Geschäftsfelder. Unter dem Dettmer-Dach finden sich heute Transport, Logistik, Lagerung, Umschlag und Recycling – etwa 40 Firmen.

Die Dettmer Group machte im vergangenen Jahr einen konsolidierten Umsatz von etwa 350 Millionen Euro, so Heiner Dettmer, der seit 2007 mit Bremens wohl berühmtester Dänin verheiratet ist, mit der Sängerin Dorthe Kollo. Da passte es gut, dass Dänemarks Bremer Honorarkonsul Eduard Dubbers-Albrecht die Handelskammer-Urkunde zum Dettmer-Jubiläum überreichte – natürlich nicht als Konsul, sondern als Präses der Handelskammer.