Jagd auf der Wiese

Bremen - Von Martin Kowalewski. Tumult auf der Melcherswiese im Bürgerpark: Ein Royalist (Erik Rossbander) trägt ein Plakat „God save the King“ und singt den gleichnamigen Song. Feinde der Krone treten auf. Auch da: 500 Menschen, Besucher der ersten Vorstellung bei „Shakespeare im Park“, dem Open-Air der Shakespeare-Company. Es läuft „King Charles III“ von Mike Bartlett.

Der Royalist versucht, Zuschauerinnen das Lied beizubringen. Bald jagen maskierte Gegner des Königs den Mann und verdreschen ihn. Die Lichter des fernen Restaurants „Meierei“ wirken wie eine Oase des Friedens.

Und das geschah vor dieser belebten Pause auf der Bühne im Park: Die Königin ist tot, Charles (Peter Lüchinger) soll bald gekrönt werden. Zum Verdruss des Premierministers (Erik Rossbander) weigert er sich, ein Gesetz zum Schutz der Persönlichkeit zu unterzeichnen, weil er um die Pressefreiheit fürchtet. Das Gesetz ist bereits vom Parlament abgesegnet. Die Parlamentarier wollen das Mitspracherecht des Königs abschaffen. Dieser kommt und löst das Parlament auf.

Königssohn Harry (Tim Lee) hat sich derweil in Jess (Theresa Rose) verliebt. Leider gibt es ein sündiges Foto aus Jess‘ früher Jugend, das es auch schon in die Zeitung „Blick“ geschafft hat. Jess ist oben ohne in Badehose zu sehen. Eine Zeitungsverkäuferin (Svea Auerbach) kommentiert das Geschehen hemmungslos durch ein Megafon – auch, als Harry und Jess sich treffen: „Harry kniet vor ihr.“

Zuschauerin Marei (21) aus Bremen hat es sich zu Vorstellungsbeginn auf einer Decke gemütlich gemacht. Sie sagt: „Die Atmosphäre hier ist sehr angenehm, weil es so offen ist. Man geht nicht in so einen kleinen, dunklen Raum.“ Claudia (59) aus Bremen hat das Stück schon mehrfach gesehen und sagt nach der Open-Air-Vorstellung: „Es ist eine andere Art, das wahrzunehmen. Man ist dichter dran.“ Shakespeare-Vorstellungen im Park gibt es noch bis einschließlich Sonntag, 25. August.