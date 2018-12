Jacobs-Uni staatlich anerkannt

Bremen - Nach einer gescheiterten sogenannten System-Akkreditierung für das gesamte Qualitätsmanagement der Jacobs-Universität durch externe Gutachter muss die Privatuni in Bremen-Nord ihre Studiengänge nun einzeln bewerten und begutachten lassen („Programm-Akkreditierung“) – ein langer Prozess. Wie das Wissenschaftsressort gestern mitteilte, hat die Behörde mit der Jacobs-Universität jetzt vereinbart, dass diese „die gesetzlich verpflichtende Akkreditierung aller Bachelor- und Master-Studiengänge bis zum Jahr 2022 erreicht“. Bei nicht erfolgter Akkreditierung einzelner Studienangebote wurde die Schließung dieser Programme vereinbart, so eine Behördensprecherin. Unterdessen hat die Behörde die staatliche Anerkennung der Jacobs-Uni, die im Jahr 2001 ihren Lehrbetrieb aufgenommen hatte, erneuert – allerdings wiederum nur befristet. Sie wäre im Dezember ausgelaufen. Dem Bremischen Hochschulgesetz zufolge dürfen Hochschulgrade nur von staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen verliehen werden. Die Jacobs-Universität erhielt ihre staatliche Anerkennung im Gründungsjahr 1999. Sie wurde durch das Land Bremen 2010 erneuert und gilt nun bis Ende 2027. Die erfolgreiche Akkreditierung der einzelnen Studienangebote sei gleichzeitig Grundlage dafür, die befristete Anerkennung in eine unbefristete zu überführen. - vr