Jacobs-Uni: Semesterbeginn im September

+ Semesterbeginn nach Plan: Professor Antonio Loprieno. Foto: JACOBS-UNIVERSITÄT

Bremen – Frühzeitig Klarheit für alle Beteiligten – trotz der Coronavirus-Pandemie. Das war das Ziel von Professor Antonio Loprieno. Und so kündigte der Präsident der internationalen Jacobs-Universität jetzt an, dass das neue akademische Jahr in Grohn wie geplant am 1. September beginnt.