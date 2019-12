Jackenverkauf nach Einbruch in der Innenstadt

Bremen – Eine aufmerksame Zeugin hat die Polizei auf die Spur mutmaßlicher Einbrecher gebracht. Wie eine Sprecherin am Montag berichtete, waren am Sonntag gegen 3 Uhr mehrere teure Jacken aus einem Geschäft an der Knochenhauerstraße (Innenstadt) gestohlen worden. Durch den Einbruch wurde die Alarmanlage ausgelöst.

Mittags meldete sich dann eine Zeugin per Telefon bei der Polizei und berichtete, dass mehrere Personen Am Dobben offenbar Diebesgut verkaufen würden – auf offener Straße. Die Polizei traf dort auf drei Frauen und sechs Männer im Alter von 29 bis 57 Jahren. Und: „In einer Mülltonne befanden sich mehrere neuwertige Jacken mit Preisetiketten, die vermutlich aus dem Einbruch in der Knochenhauerstraße stammten“, so die Sprecherin weiter. Die Beamten stellen die Kleidungsstücke sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Einbruchs und wegen Hehlerei. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen. Sie fragen: „Wer hat in der Nacht zu Sonntag auffällige Beobachtungen im Bereich der Knochenhauerstraße gemacht oder kann weitere Hinweise zum Jackenverkauf im Bereich Am Dobben geben?“ Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0421/362-38 88 entgegen. kuz