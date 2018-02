„Ja, es gibt uns noch“

Institut für niederdeutsche Sprache setzt auf Engagement und Projektmittel des Bundes

+ Dr. Reinhard Goltz (l.) und Heiko Block in der Bibliothek des Instituts für niederdeutsche Sprache im Schnoor. Die umfangreiche Bibliothek gilt als ein Prunkstück des Instituts. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Ok 2018 gellt: Dat INS is dor för all Fragen to de Regionalspraak Plattdüütsch“, heißt es auf der Internetseite des Instituts für niederdeutsche Sprache (INS) im Schnoor. Wie berichtet, bekommt das von einem Verein getragene Institut keine Länder-Förderung mehr, seit Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen die gemeinsame Gesellschaft Länderzentrum für Niederdeutsch gegründet haben.