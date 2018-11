Italienische Songs aus New York

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Beteiligten – eine Schallplattenaufnahme vor Publikum. Das internationale Jazz-Plattenlabel „Dot Time Records“ (Europa-Sitz: Bremen) macht genau so ein Erlebnis immer mal wieder möglich.

Nun steht ein weiteres Konzert-Highlight im Rahmen der Reihe „Studio Nord Sessions“ an. Ort des Geschehens ist, wie der Name es ja schon anklingen lässt, das „Studio Nord“ an der Mühlenfeldstraße 23 in Oberneuland. Dort tritt die preisgekrönte italienische Jazz-Sängerin Chiara Izzi, die in New York lebt, mit dem Pianisten Andrea Rea auf. Der Termin: Sonnabend, 8. Dezember. Einlass: 20 Uhr, Beginn ist um 20.30 Uhr.

„Gemeinsam präsentieren sie einen musikalischen Abend mit eleganten Songs aus der italienischen, amerikanischen und brasilianischen Kultur“, so Andrea Rösler von „Dot Time Records“. „Das Ergebnis ist eine einzigartige Entdeckungsreise, auf die das Duo die Zuhörer mitnehmen möchte.“

„Schwester, Du bist sehr, sehr talentiert.“ Das hat kein Geringerer als Produzenten-Legende Quincy Jones über Chiara Izzi gesagt, die regelmäßig in New York auftritt. Wenn sie nicht gerade in Europa unterwegs ist, in Bremen zum Beispiel.

Das „Studio Nord“ an der Mühlenfeldstraße wiederum wird von internationalen Musikern wegen seiner Originalausstattung aus den 60ern und 70ern und wegen des Klangs geschätzt.

Schallsegel und Mikrofone hängen in einem 120 Quadratmeter großen früheren Tanzsaal von der Decke, aufgenommen wird auf Band. Die analogen Oberneulander Konzertmitschnitte der „Studio Nord Sessions“ erscheinen in einer Reihe von Vinylschallplatten – Musik für Liebhaber.

Karten für den Auftritt von Chiara Izzi und Andrea Rea kosten etwa 22 Euro. Zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Landschaft als Stimmungsbild

Neue Blickwinkel auf die Natur soll die Ausstellung „Blick-Art“ ermöglichen, eine Werkschau der Künstlerin Regina Contzen. Zu sehen ist sie in den Räumen der Bremer Frauenbeauftragten an der Knochenhauerstraße 20–25. „Die Fotografin setzt in ihren überwiegend seriellen Arbeiten Ordnung und Chaos in spannende Kontraste“, heißt es in einer Vorschau.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, 28. November, um 17.30 Uhr eröffnet. Neben der Künstlerin mit von der Partie: Bremens Frauenbeauftragte Bettina Wilhelm. Einführung: Monika Brunnmüller vom Verein „Bremer Frauenmuseum“. Die Ausstellung ist bis zum 21. Februar 2019 in der Reihe „Kunst in der Knochenhauerstraße“ zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr, freitags 9 bis 12.30 Uhr.

Contzen absolvierte ein Kunst-Lehramtsstudium und war danach als Kunsterzieherin an den Volkshochschulen in Bremen und Oldenburg sowie an Schulen tätig. Ihre fotografischen Arbeiten hat sie mehrfach ausgestellt. Außerdem veröffentlicht sie Bücher und Kalender.

Ihr bevorzugtes Sujet ist „die Landschaft als Stimmungsbild“, so eine Sprecherin. „Bei den Themen zählt nicht die Idylle, sondern das Unkontrollierte und zufällig Gewachsene. Oft setzt die Fotografin Gebäude und Pflanzen miteinander in Beziehung. Herabfallende Äste bilden neue Linien, das satte Grün des Efeus trifft auf eine gelbe Farbfläche, die Maserung von Holz wird zum reizvollen Fotomotiv.“ Auch das Meer spielt eine große Rolle. „Regina Contzen lädt mit ihren Fotografien dazu ein, die eigene Wahrnehmung zu sensibilisieren.“