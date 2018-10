Auszeichnung für Bremer Feinkosthändlerin: Lob aus Italien

Barbara Zeck (r.) mit ihrer Tochter Stefi in ihrem Feinkostgeschäft im Steintor.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Barbara Zeck von „Atrium Feinkost“ im Steintor bezieht viele Spezialitäten direkt aus Italien. Das schmeckt man. Und das wird gewürdigt – zum Beispiel in Italien. Das Consorzio del Prosciutto di Parma, der Verband der Parmaschinken-Hersteller, hat Zeck jetzt erneut den Titel „Parmaschinken-Spezialistin“ verliehen, was als großes Kompliment gewertet werden darf.

Die Bremerin gehört der Riege der Parmaschinken-Spezialisten seit dem vergangenen Jahr an, allesamt renommierte Feinkosthändler, von denen in Deutschland 31 und weltweit mehr als 300 diesen Titel tragen.

„Das Consorzio del Prosciutto di Parma würdigt mit dieser Auszeichnung seit 2013 das Engagement von Feinkosthändlern in der Präsentation und dem aktiven Verkauf des Parmaschinkens, der luftgetrockneten Schinkenspezialität aus der Emilia-Romagna“, so eine Sprecherin. „Ich freue mich sehr über die erneute Auszeichnung“, so Barbara Zeck.

Neuer Direktor im Swissôtel

Ulrich Heim ist neuer Direktor des Swissôtels am Hillmannplatz. Er folgt auf Sven-Erik Richter, der als General Manager zu „The Fairmont Dallas“ von Bremen in die USA gewechselt ist. Heim wurde 1968 in Hannover geboren.

Ein besonderes Anliegen sei es ihm, junge Menschen für die Ausbildung zur Hotelfachkraft zu gewinnen, sagt Heim. Privat wohnt der Oldtimer-Liebhaber (Fiat 500), Vater einer 19-jährigen Tochter, vorerst im Ostertor.