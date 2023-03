Osterwiese 2023 in Bremen: Ist sie am Karfreitag geöffnet?

Von: Andree Wächter

Am Karfreitag bleibt die Bremer Osterwiese geschlossen. (Archivbild) © Carmen Jaspersen/dpa

Die Osterwiese findet ganz normal auf der Bürgerweide statt. Doch ist das Bremer Event auch an den Ostertagen, insbesondere am Karfreitag geöffnet?

Bremen – Die Osterwiese auf der Bürgerweide ist das erste große Outdoor-Event in Bremen. Menschen bummeln über die Festmeile und genießen Bratwurst, Zuckerwatte oder Schmalzkuchen – andere bevorzugen lieber eine wilde Fahrt in einem der Karussells. Die Osterwiese lockt auch 2023 wieder 16 Tage lang zahlreiche Männer und Frauen an. Los geht’s am Freitag, 31. März und der letzte Tag ist Sonntag, 16. April. Nur am Karfreitag, 7. April, wird sie geschlossen sein. Auch einen männerfreien Tag wird es nicht geben.

Osterwiese 2023 in Bremen: Die Öffnungszeiten und das Programm

An 16 Tagen ist die Osterwiese in diesem Jahr geöffnet – immer von 14 bis 23 Uhr. Dabei kann da Event in Bremen mit einem vollen Programm aufwarten. Die Programmpunkte im Überblick:

Freitag, 31. März, 17 Uhr, Eröffnung der Osterwiese im Bayernzelt

Freitag, 31. März, 21.45 Uhr, Feuerwerk

Dienstag, 4. April, 15 – 18 Uhr, Prinzessinnentag

Donnerstag, 6. April, ab 15.30 Uhr, Osterhase verteilt Schokolade

Freitag, 7. April – GESCHLOSSEN

Donnerstag, 13. April, 15 – 18 Uhr, Comic-Heldentag

180 Schausteller mit am Start: Osterwiese Bremen mit vielen Buden und Karussells

Laut der Internetseite osterwiese.com werden 180 Schausteller ihre Buden und Karussells aufbauen. Im Riesenrad gibt es einen fantastischen Blick auf die Osterwiese, und Klassiker wie Happy Sailor, Break Dancer und Commander fehlen natürlich nicht auf der Bürgerweide in Bremen. Dazu kommen neue Fahrgeschäfte wie die Drehscheibe High Impress, die sich als die schnellste Bratpfanne der Welt bezeichnet, oder Escape, das für ein freies Fluggefühl sorgt. Elf Karussells, zwei Autoscooter, zwei Schienenbahnen, ein Riesenrad und 13 Kinderkarussells bieten Abwechslung auf der Osterwiese. 2022 kamen mehr als 400.000 Besucher zur Osterwiese.

Darum ist die Osterwiese 2023 an Karfreitag geschlossen

Dass am Karfreitag bundesweit die meisten Geschäfte, Behörden und Veranstaltungen geschlossen bleiben, ist religiös begründet. An diesem Tag soll Jesus am Kreuz gestorben sein. Im Christentum gilt der Karfreitag als ein Tag der Trauer und des Innehaltens. Einige Christen verzichten am Karfreitag auch auf Fleisch und Alkohol.

Anders als in den meisten Bundesländern gilt in Bremen das sogenannte „Tanzverbot“ am Karfreitag nicht ganztägig, sondern im Zeitraum von 6 bis 21 Uhr – was allerdings die Öffnungszeiten der Bremer Osterwiese mit einschließt. Etwas anders ist das Tanzverbot in Niedersachsen geregelt.

Osterhase und Prinzessinnen: Hoher Besuch auf diesjähriger Osterwiese

Einen Tag vor Karfreitag, also am Gründonnerstag, kommt der Osterhase zur Osterwiese. Am 6. April ist er ab 15.30 Uhr zu Gast und hat jede Menge Schokolade im Gepäck. Die Schoko-Ostereier und Schokoladenhasen verteilt er an die Kinder.

Wer mehr auf Prinzessinnen aus Film und Fernsehen steht, der sollte die Osterwiese am Dienstag, 4. April besuchen. Ab 15 Uhr sind am Prinzessinnen-Tag Anna, Elsa & Co. an verschiedenen Geschäften auf der Osterwiese für Selfies anzutreffen. Gleiches gilt für den Comic-Helden-Tag am Donnerstag, 13. April. Zwischen 15 und 18 Uhr sind Spiderman und weitere Superhelden unterwegs. Fun Fact: Wer zur Osterwiese mit Bus und Bahn fährt, vermeidet, mit dem Auto im Stau zu stehen.