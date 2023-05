Verlagerung des Herzzentrums: Ist das Klinikum Links der Weser in Bremen bald Geschichte?

Geno plant Verlagerung des Herzzentrums ans Klinikum Mitte

+ © - Die Tage des Klinikums Links der Weser (LdW) scheinen gezählt. Die Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord plant zunächst, das Herzzentrum ans Klinikum Mitte zu verlagern. Das käme einem Aus fürs Krankenhaus in Kattenturm gleich. Archivfoto: Gnuschke © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Elisabeth Gnuschke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Tage des Klinikums Links der Weser (LdW) in Bremen scheinen gezählt. Die Spitze der kommunalen Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord plant die Verlagerung des Herzzentrums, „Herzstück“ des Krankenhauses, ins Klinikum Mitte.

Bremen – Vor fünf Jahren, also 2018, hat das Klinikum Links der Weser (LdW) sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Zum 60. Geburtstag könnte das Aus kommen, das LdW Geschichte sein. 2028 wird offenbar als Umzugstermin ins Klinikum Mitte angepeilt.

So sehen es aktuelle Pläne der Geno-Spitze vor, die allerdings Sprecherin Karen Matiszick auf Nachfrage unserer Zeitung weder bestätigen noch dementieren wollte. Diese Pläne beschäftigen sich mit der Verlagerung des Herzzentrums samt privater kardiologischer Praxis ans Klinikum Mitte als Maximalversorger. Ohne dieses „Herzstück“ wäre die Schließung des Standortes in Kattenturm nur noch eine Frage der Zeit. Gynäkologie und Geburtshilfe sind bereits weg. Das LdW ist eine von vier Kliniken der kommunalen Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno).

Bremen: Klinikum Links der Weser gilt als Sanierungsfall

Wie quer durch die Republik, gibt es in Bremen seit Jahren Pläne, aus Kosten- und Personalgründen Kliniken zusammenzuführen, Schwerpunkte zu bilden, Häuser zu schließen. Seit längerer Zeit ist klar, dass das LdW ein Sanierungsfall ist. Bislang wurden drei Optionen diskutiert: Sanierung, Abriss/Neubau sowie eine Verlagerung ans Klinikum Mitte. Dort ist 2019 der Neubau fertig geworden. Und hier ist noch jede Menge Platz, das ist kein Geheimnis. Offiziell wird durchaus bestätigt, dass an den kommunalen Bremer Kliniken 40 Prozent der Betten auf den Stationen leerstehen.

Bremen: Geno will 500 der 2.000 Betten in kommunalen Kliniken abbauen

Dafür, so sagen Gesundheitsexperten, gibt es zwei Gründe: zu wenig Personal und immer mehr Eingriffe, die ambulant ausgeführt werden. Schon lange bevor Claudia Bernhard (Linke) Gesundheitssenatorin wurde, war davon die Rede, an den Kliniken Schwerpunkte zu bilden, Abteilungen zu schließen. Das stieß jeweils auf großen Widerstand der Beschäftigten (Geno: knapp 8 000 Mitarbeiter). Inzwischen gibt es auch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Pläne, Kliniken zusammenzulegen. Bereits Ende März hatte die Geno den Abbau von 500 der jetzt 2 000 Betten in den vier Häusern beschlossen. Zu Gunsten des Maximalversorgers Klinikum Mitte scheint das sanierungsbedürftige LdW nun vor dem Aus zu stehen. Das versorgt rund 20 000 Patienten im Jahr (fünf Jahre zuvor noch 27 000), davon die Hälfte aus dem Umland, hat 1 200 Mitarbeiter und 500 Betten. Als erstes trifft es wohl das Herzzentrum. Die Pläne zum Umzug (samt der Mitarbeiter) an die St.-Jürgen-Straße sollen Ende Juni dem Aufsichtsrat, in dem auch Bernhard sitzt, vorgestellt werden. Stimmt der zu, muss die Stadt als Eigentümerin noch ihr Okay geben. Dann könnten die Umbauarbeiten für Herzkatheterlabor und Praxis im Klinikum Mitte beginnen. Die würden wohl eine mittlere zweistellige Millionensumme kosten und ein paar Jahre dauern.

Den Vorteil bei großen Klinikzentren sieht die Geno darin, dass Personalengpässe eher aufgefangen werden können und die Kosten für eine komplette Immobilie wegfallen. Wie aus Insiderkreisen zu erfahren ist, könnte das einstige Zentralkrankenhaus Links der Weser etwa ab 2028, also zum 60. Geburtstag, Geschichte sein. Ob dann am Standort in Kattenturm als Alternative womöglich ein medizinisches Versorgungszentrum entsteht, wäre eine politische Entscheidung.

Bremen: Klinikum Links der Weser entstand 1968

Das heutige Klinikum Links der Weser (LdW) in Kattenturm ist eines der vier Krankenhäuser der kommunalen Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno). Es wurde 1968 als Zentralkrankenhaus Links der Weser eingeweiht. 2018 feierte die Klinik ihren 50. Geburtstag. Ende 1973 wurde am LdW der Rettungshubschrauber „Christoph 6“ stationiert, der Einsätze in Bremen und dem Umland fliegt.



Neben dem Herzzentrum war das LdW auch als Geburtsklinik bekannt. Noch 2017 kamen hier mehr als 3 000 Babys zur Welt – so viele, wie sonst nirgends in Bremen. Doch die Geno verlagerte die komplette Geburtsklinik im Juli 2022 ans neu gebaute Eltern-Kind-Zentrum (Elki) am Klinikum Mitte.



Und noch ein interessantes Detail aus der Geschichte: Das Krankenhaus, zu Beginn hatte es gut 600 Betten, wurde nicht nur ein Vierteljahr vor dem vereinbarten Termin fertig – die Baukosten waren um 2,6 Millionen DM niedriger als mit 32 Millionen DM veranschlagt. Übrigens, das erste Herzkatheterlabor ging 1981 in Betrieb, 1983 wurde die Herzchirurgie eröffnet, 2003 das erste Kunstherz in Bremen implantiert.