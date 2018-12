Islamistisch motiviert

In nur neun Wochen hat Kriminalhauptkommissarin Jessica Meyer eine von Bremens LKA-Chef Dr. Daniel Heinke betreute 450 Seiten starke Masterarbeit verfasst. Untersucht hat sie die Hintergründe der Radikalisierung von Personen, die aus islamistischer Motivation aus Bremen in Kriegsgebiete ausgereist sind. - Foto: Reineking

Bremen - Von Viviane Reineking. Kriminalhauptkommissarin Jessica Meyer hat sich in der Abschlussarbeit ihres Studiums an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster mit dem „gewaltorientierten Islamismus in Bremen“ beschäftigt. Untersucht hat sie die Hintergründe der Radikalisierung derer, die aus islamistischer Motivation von hier nach Syrien und in den Irak gereist sind. Die Bremer Beamtin kommt zu dem Schluss: Der im Dezember 2014 verbotene sogenannte Kultur- und Familienverein (KuF) in Gröpelingen war ein weit überdurchschnittlicher Radikalisierungsfaktor in Bremen.

Die in Stuhr aufgewachsene Kommissarin hat die 2014 bis 2016 durch deutsche Landeskriminalämter und Landesämter für Verfassungsschutz zusammengetragenen Daten der aus Bremen ausgereisten Personen mit den übrigen bundesweit erhobenen verglichen. Der auffälligste Unterschied: Das Internet spiele in diesem Zeitraum in Bremen bei der Radikalisierung so gut wie keine Rolle. „Das ist bemerkenswert, weil sich dies im übrigen Bundesgebiet genau andersherum verhält“, so Meyer. Stattdessen rückt ein anderer Aspekt in den Blickpunkt: Kontakte in Moscheen. „Die wiederum spielen in Bremen eine herausragende Rolle, im Bundesdurchschnitt dagegen deutlich weniger.“

Betreut hat die 450 Seiten starke „beeindruckende“ Masterarbeit der Leiter des Bremer Landeskriminalamtes (LKA), Dr. Daniel Heinke. In nur neun Wochen hat die 39-jährige Referatsleiterin in der Direktion Einsatz der Polizei Bremen, die ab Januar 2019 den Titel Kriminalrätin trägt, sie angefertigt. Nach dem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst und Abstechern zur Bereitschafts- und Schutzpolizei wechselte sie 2006 in die Kriminalpolizei, wo sie bis zum Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst an der DHPol eingesetzt war.

Beim Radikalisierungsfaktor „Kontakte in Moscheen“ kommt der KuF ins Spiel. Rückblick: Vor vier Jahren wurde der Moscheeverein vom Innensenator verboten. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden fand dort eine Radikalisierung hin zu dschihadistischen – also gewaltbefürwortenden – Einstellungen statt. Mehr als 1 000 Personen sind den Behörden zufolge bislang bundesweit aus islamistischer Motivation nach Syrien oder in den Irak ausgereist. 30 Erwachsene und Jugendliche sind es seit Januar 2014 demnach aus Bremen. Neun von ihnen sind mittlerweile nach Bremen zurückgekehrt, sieben mutmaßlich im Kriegsgebiet getötet worden. Bis einschließlich 2015 waren es 20 Ausreiser.

Sie waren Meyer und Heinke zufolge dem KuF zuzuordnen. Nach dessen Schließung seien es nur noch einzelne Personen gewesen, die aus islamistischer Motivation ausgereist seien. Heinke: „Der KuF war das zentrale Radikalisierungselement in Bremen.“ Noch immer gilt Bremen mit mehr als 510 zugerechneten Personen als Hochburg der Salafisten. Bundesweit sind es nach Angaben der Sicherheitsbehörden etwa 11 000. Wie viele von ihnen als besonders gefährlich eingestuft werden, sagt Heinke nicht. Auch nicht, ob das Islamische Kulturzentrum (IKZ) am Breitenweg noch unter ständiger Beobachtung steht. Dort finde zwar Radikalisierung hin zu islamistischen Einstellungen statt. Man habe derzeit aber keine sicheren Hinweise, dass dort auch zu dschihadistischen Einstellungen hin radikalisiert werde. „Das war im KuF anders und hat zu dessen Verbot geführt. Derzeit aber gibt es in Bremen kein dschihadistisches Zentrum.“

Heinke und Meyer sehen durch die Ergebnisse die Arbeit der Bremer Sicherheitsbehörden und der Polizei bestätigt. Der KuF sei deutschlandweit eine der bedeutenden Einzelinstitutionen gewesen. „Wenn ein solcher Radikalisierungsknotenpunkt dann unterbrochen wird, in diesem Fall durch ein Vereinsverbot, dann reißt das auch ab. Die Vorstellung: Die machen dann an anderer Stelle weiter, ist häufig nicht richtig“, so Heinke. 2016 wurde zudem der Islamische Förderverein Bremen – aus Sicht der Behörden eine Nachfolgeorganisation – ebenfalls verboten. „Danach hat es keine weiteren Versuche mehr gegeben, sich zusammenzuschließen“, so der 44-jährige LKA-Chef.

Die wissenschaftliche Auswertung von Meyer unterstreiche, welche „herausragende Rolle“ seinerzeit der KuF hatte und wie wirkungsvoll dessen Verbot – laut Bremer Polizei war es damals das bundesweit erste gegen einen Unterstützerverein des sogenannten „Islamischen Staates“ – gewesen sei. Für die künftige Arbeit bedeutet das Heinke zufolge unter anderem, „dass wir frühzeitig darauf achten müssen, wo sich solche Knotenpunkte entwickeln, um sie dann entschlossen aufzubrechen“.